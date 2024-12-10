6 Sumber Kekayaan Atta Halilintar, Cuan Miliaran Rupiah dari Youtube

JAKARTA – Youtuber Atta Halilintar merupakan salah satu selebriti media sosial yang kerap menjadi sorotan. Suami dari Aurel Hermansyah tersebut memang kerap memamerkan gaya hidup mewahnya di berbagai akun media sosial pribadinya.

Meskipun punya kekayaan bernilai fantastis, Atta sempat menyampaikan bahwa dirinya belum merasa dirinya belum merdeka secara finansial melalui Instagram story pribadinya pada Agustus 2020 silam. Atta juga menambahkan bahwa kehidupannya yang mapan saat ini merupakan hasil dari kerja kerasnya.

Tidak hanya menjadi youtuber, Atta ternyata punya sejumlah pekerjaan sampingan lainnya yang menambah kekayaannya. Berikut sumber kekayaan Atta Halilintar.

6 Sumber Kekayaan Atta Halilintar

1. YouTube

Tak bisa dipungkiri, menjadi seorang youtuber merupakan salah satu sumber kekayaan utama Atta Halilintar. Atta pertama kali membuka kanal YouTube pribadinya, Atta Halilintar, pada tahun 2014 dan mengunggah video vlog pertamanya pada tahun 2016.

Atta pun berhasil meraih ketenaran dengan berbagai konten menarik yang dibagikannya di kanal Youtube pribadinya, mulai dari konten gerebek rumah selebriti, konten prank, sampai vlog kesehariannya sebagai selebriti.

Konten-konten tersebut berhasil membawa Atta menjadi YouTuber pertama di Asia Tenggara yang meraih Diamond Play Button dengan 10 juta subscribers pada Februari 2019.

Saat ini, Atta Halilintar memiliki 30,9 juta subscriber di YouTube. Menurut Social Blade, penghasilan Atta Halilintar dari kanal YouTube tersebut bisa mencapai $17 ribu - $272 ribu (Rp269 juta - Rp4,3 miliar) per bulannya.

2. Endorse dan Brand Ambassador

Selain aktif memposting video di YouTube, Atta Halilintar juga aktif di platform media sosial lain, seperti Instagram dan TikTok. Atta mempunyai 39,7 juta pengikut di Instagram dan 23,7 juta pengikut di TikTok.

Hal tersebut membuat Atta kerap dibanjiri tawaran kerjasama dari berbagai brand, mulai dari endorse sampai menjadi brand ambassador. Pada tahun 2023 lalu, Atta diketahui sempat mematok tarif endorse sebesar Rp6-7 juta untuk sekali posting.

3. Bisnis

Memanfaatkan popularitasnya, Atta diketahui mendirikan beberapa bisnis, mulai dari bisnis fashion dengan nama AHHA dan AHHA Hijab, bisnis rumah produksi AHHA Production, sampai rumah makan Minang dengan nama Padang Petir.