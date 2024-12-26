Atta Halilintar Didoakan Punya Anak Laki-Laki, Netizen Protes

JAKARTA - Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah baru-baru ini mengunjungi kediaman Shandy Purnamasari dan Gilang Widhia Purnama, yang dikenal sebagai Juragan 99.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat bayi ketiga Shandy dan Gilang, Muhammad Jyab Almerpram, yang lahir pada 18 Desember 2024.

Dalam momen itu, Atta membagikan potret kebersamaannya saat menggendong baby Jyab bersama Aurel. Mereka juga berfoto bersama kedua anak mereka, Ameena dan Azura, dengan Gilang dan Shandy.

Melalui keterangan unggahannya di Instagram, Atta menggoda para pengikutnya dengan pertanyaan apakah mereka setuju jika dirinya dan Aurel memiliki anak lagi.

"Welcome to the World Baby J! Kata mamanur jadi pengen anak lagi. Setuju ga, gess?" tulis Atta dalam unggahannya, dikutip Kamis (26/12/2024).

Gilang pun turut memberikan komentar dengan doa agar Atta segera dikaruniai anak laki-laki, mengingat Atta dan Aurel sudah memiliki dua anak perempuan.

"Makasi bro Atta. Segera menular dan menyusul dapat baby boy. Acc kan, Aurel," tulis Gilang sambil menandai akun Aurel Hermansyah.