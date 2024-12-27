Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Natal 2024, Once Mekel Makin Berserah Diri

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |13:02 WIB
Momen Natal 2024, Once Mekel Makin Berserah Diri
Momen Natal 2024, Once Mekel Makin Berserah Diri (Foto: Okezone)
JAKARTA - Once Mekel berbagi cerita tentang refleksinya di momen Natal 2024. Mantan vokalis Dewa 19 ini mengungkapkan bahwa ia pernah merasakan ketakutan menghadapi masa depan, terutama saat masih remaja.

Sebagai manusia, Once mengakui bahwa ia hanya bisa berusaha dan berdoa kepada Tuhan untuk meraih apa yang diinginkan. Namun, rasa takut akan misteri masa depan sempat menjadi beban tersendiri baginya di masa muda.

Momen Natal 2024, Once Mekel Makin Berserah Diri
Momen Natal 2024, Once Mekel Makin Berserah Diri

"Di masa saya remaja, pertanyaan-pertanyaan tentang masa depan itu selalu ada," kata Once Mekel dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Intens Investigasi.

Seiring bertambahnya usia, Once mengaku semakin mendalami pemahaman tentang Tuhan. Hal ini memberikan ketenangan dan kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan.

