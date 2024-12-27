Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiano Ultah Ke-5, Paula Verhoeven: Maaf, Belum Bisa Jadi Ibu yang Sempurna

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |15:01 WIB
JAKARTA - Putra sulung Baim Wong dan Paula Verhoeven, Kiano Tiger Wong, merayakan ulang tahunnya yang ke-5 pada Jumat (27/12/2024). Momen spesial ini diwarnai dengan kenangan manis yang dibagikan Paula melalui media sosial.

Dalam unggahan Instagram Story-nya, Paula membagikan video kenangan saat Kiano masih bayi. Salah satu momen yang mengharukan adalah saat Kiano pertama kali memanggilnya dengan sebutan "mama."

Di video itu, terlihat Kiano yang masih bayi sedang berbaring di ranjang, lalu menyebut kata "mama" di tengah tangisannya.

Kiano Ultah Ke-5, Paula Verhoeven: Maaf, Belum Bisa Jadi Ibu yang Sempurna
Kiano Ultah Ke-5, Paula Verhoeven: Maaf, Belum Bisa Jadi Ibu yang Sempurna

"Kiano pertama kali panggil mama. Allahumma barik. I love you," tulis Paula di akun Instagram-nya, @paula_verhoeven.

Tak hanya itu, Paula juga membagikan video saat Kiano belajar mengangkat kepala untuk pertama kalinya.

"Kiano belajar angkat kepala supaya kuat kepalanya. Allahumma barik," tulis Paula dengan penuh kasih.

Momen ulang tahun ini juga menjadi refleksi bagi Paula sebagai seorang ibu. Dalam sebuah pesan haru, Paula mengakui bahwa dirinya merasa belum menjadi ibu yang sempurna. Meski begitu, ia berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik demi kebahagiaan Kiano dan adiknya.

"Kiano, mama mungkin belum menjadi mama yang sempurna, tapi mama selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak mama," ungkap Paula dengan tulus.

 

Halaman:
1 2
