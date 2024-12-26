Heboh, Hamish Daud Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Mantan Karyawannya

JAKARTA - Nama Hamish Daud menjadi sorotan setelah heboh di media sosial. Pasalnya suami Raisa ini diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mantan karyawannya.

Tudingan ini muncul ketika seseorang menjelaskan alasan startup yang dibangun Hamish Daud bangkrut. Pria tersebut bernama Admond Lee yang ia ungkapkan di linkedin, kemudian diunggah ulang oleh akun X @reaqintharad.

“Berita selebihnya sudah aku akui, tapi yang terakhir…Hamish melakukan apa?!,” tulis akun tersebut dalam keterangan cuitannya.

Dia membagikan tulisan Admod Lee yang menjelaskan alasan Octopus gulung tikar alias bangkrut. Disebutkan bahwa perusahaan itu mengalami bangkrut karena tidak membayar gaji selama enam bulan.

Selain itu, faktor lainnya CEO melakukan penipuan dengan berbohong meneruskan pendidikan ke UC Berkeley California USA.

Di bagian akhir ada narasi pernyataan bahwa Hamish Daud diduga melakukan pelecehan terhadap mantan karyawannya.

“Hamish menghadapi tuduhan pelecehan dan penyerangan seksual terhadap mantan karyawannya,” demikian isi keterangan tersebut.

Sebenarnya kabar tersebut sudah sempat ramai beberapa waktu lalu. Namun kasusnya tenggelam dan kembali bikin heboh.