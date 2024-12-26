Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Heboh, Hamish Daud Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Mantan Karyawannya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |18:23 WIB
Heboh, Hamish Daud Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Mantan Karyawannya
Heboh, Hamish Daud Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Mantan Karyawannya (Foto: IG Hamish Daud)
A
A
A

JAKARTA - Nama Hamish Daud menjadi sorotan setelah heboh di media sosial. Pasalnya suami Raisa ini diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mantan karyawannya. 

Tudingan ini muncul ketika seseorang menjelaskan alasan startup yang dibangun Hamish Daud bangkrut. Pria tersebut bernama Admond Lee yang ia ungkapkan di linkedin, kemudian diunggah ulang oleh akun X @reaqintharad.

Heboh, Hamish Daud Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Mantan Karyawannya
Heboh, Hamish Daud Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Mantan Karyawannya

“Berita selebihnya sudah aku akui, tapi yang terakhir…Hamish melakukan apa?!,” tulis akun tersebut dalam keterangan cuitannya.

Dia membagikan tulisan Admod Lee  yang menjelaskan alasan Octopus gulung tikar alias bangkrut. Disebutkan bahwa perusahaan itu mengalami bangkrut karena tidak membayar gaji selama enam bulan.

Selain itu, faktor lainnya CEO melakukan penipuan dengan berbohong meneruskan pendidikan ke UC Berkeley California USA.

Di bagian akhir ada narasi pernyataan bahwa Hamish Daud diduga melakukan pelecehan terhadap mantan karyawannya. 

“Hamish menghadapi tuduhan pelecehan dan penyerangan seksual terhadap mantan karyawannya,” demikian isi keterangan tersebut.

Sebenarnya kabar tersebut sudah sempat ramai beberapa waktu lalu. Namun kasusnya tenggelam dan kembali bikin heboh. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/33/3182134/hamish_daud-3pg7_large.jpg
Hamish Daud Pastikan Tak akan Hadir di Sidang Cerai dengan Raisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/33/3181932/hamish_daud-VIjY_large.jpg
Hamish Daud Sebut Raisa Kenal dengan Sabrina Alatas: Kami Semua Berteman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/33/3181832/hamish_daud-uAdz_large.jpg
Hamish Daud Bantah Selingkuh dengan Sabrina Alatas: Dia Teman Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/33/3181172/sabrina_alatas-gvwM_large.jpg
Chef Sabrina Alatas Tutup Kolom Komentar IG usai Dituding Jadi Selingkuhan Hamish Daud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178723/raisa_dan_hamish_daud-HraC_large.jpg
Hamish Daud Bongkar Sifat Asli Raisa: Kami Itu seperti Hitam dan Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/33/3156617/hamish_daud_dan_raisa-8ITW_large.jpg
Hamish Daud Sindir Penyebar Fitnah: Jangan Jatuhkan Orang demi Konten
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement