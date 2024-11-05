Hamish Daud Tiba-Tiba Muncul di Polda Metro Jaya, Ada Apa?

JAKARTA - Hamish Daud terlihat menyambangi Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, pada Selasa (5/11/2024). Sang aktor datang didampingi Sandy Arifin selaku kuasa hukumnya.

Berdasarkan pantauan Okezone, suami penyanyi Raisa itu datang dalam balutan kemeja berwarna navy dan masker hitam. Sayang, bapak satu anak itu tampak enggan mengungkapkan alasan kedatangannya.

Keterangan singkat hanya didapatkan dari kuasa hukumnya, Sandy Arifin. “Belum. Belum, ini kami masih konsul. Mau melaporkan. Ya intinya, mau melaporkan. Sejauh ini semuanya masih kami pelajari,” ujarnya.

Meski tak menyebutkan siapa orang yang akan dilaporkan Hamish Daud, namun Sandy menyebut, kasus tersebut terkait pencemaran nama baik. Dia berjanji, akan menyampaikan semuanya jika laporan telah dibuat.

“Yang pasti soal pencemaran nama baik. Detailnya nanti ya,” uajr Sandy Arifin mewakili Hamish Daud.*

(SIS)