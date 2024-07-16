Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Caesar Hito Main Sinetron Lagi, Felicya Angelista Yakin Tak Akan Selingkuh

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |12:58 WIB
A
A
A

JAKARTA - Felicya Angelista yakin sang suami, Caesar Hito tidak akan selingkuh atau terlibat cinta lokasi.

Diketahui Caesar Hito kembali bermain sinetron setelah vakum 2 tahun untuk membantu Felicya setelah melahirkan anak kedua mereka.

"Ya nggak bakalan (selingkuh). Kita nggak boleh berpikir yang negatif. Semua yang baik dan indah," kata Felicya Angelista saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Selama ini, Felicya Angelista selalu menanamkan pikiran bahwa ia menikah dengan Caesar Hito akan menjadi pernikahan sekali seumur hidup. 

"Itu aja yang dipikirkan, aku nggak mikir Hito bakal selingkuh. Kita berdua komitmen kita menikah sekali seumur hidup," ungkap Felicya Angelista.

Oleh sebab itu, Felicya Angelista tidak khawatir dengan keputusan Hito yang kembali ke dunia sinetron.

 

