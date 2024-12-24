Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sebulan Dirawat, Baim Wong Bersyukur sang Ayah Diperbolehkan Pulang

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |06:06 WIB
Sebulan Dirawat, Baim Wong Bersyukur sang Ayah Diperbolehkan Pulang
Sebulan Dirawat, Baim Wong Bersyukur sang Ayah Diperbolehkan Pulang (Foto: IG Baim Wong)
JAKARTA - Baim Wong membawa kabar bahagia. Ayahnya, Johnny Wong, kini telah diizinkan pulang ke rumah setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama hampir satu bulan.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Baim mengungkapkan rasa syukur atas membaiknya kondisi sang ayah. Dalam foto yang diunggah, terlihat Johnny Wong berbaring di ranjang rumah sakit, ditemani seorang dokter.

"Alhamdulillah, papah sekarang boleh pulang," tulis Baim Wong di Instagram @baimwong.

Suami Paula Verhoeven itu juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan kesembuhan untuk ayahnya.

"Makasih doanya," tutup Baim Wong dalam unggahan tersebut.

Kabar bahagia ini turut disambut hangat oleh para netizen yang ikut mendoakan kesembuhan Johnny Wong. Banyak warganet menyampaikan ucapan syukur dan harapan agar ayah Baim tetap sehat.

