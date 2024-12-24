Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Galiech Ridha Rahardja Sedih Akhiri 2024 dengan Proses Perceraian Asri Welas

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |15:40 WIB
Galiech Ridha Rahardja Sedih Akhiri 2024 dengan Proses Perceraian Asri Welas
Galiech Ridha Rahardja Sedih Akhiri 2024 dengan Proses Perceraian Asri Welas (Foto: IG Asri)
A
A
A

DEPOK - Galiech Ridha Rahardja mengungkapkan kesedihannya karena harus menutup tahun 2024 dengan menghadapi proses perceraiannya dengan Asri Welas di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat.

Pada 31 Desember 2024 mendatang, pasangan ini dijadwalkan kembali menjalani sidang perceraian dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Kedua belah pihak akan menghadirkan saksi dari keluarga yang dianggap mengetahui permasalahan rumah tangga mereka.

"Iya, cukup sih dua saksi itu, dari keluarga juga," ujar Galiech saat ditemui di PA Depok baru-baru ini.

Galiech Ridha Rahardja Sedih Akhiri 2024 dengan Proses Perceraian Asri Welas
Galiech Ridha Rahardja Sedih Akhiri 2024 dengan Proses Perceraian Asri Welas

Saat ditanya tentang rencana liburan akhir tahun bersama anak-anak, Galiech mengungkapkan perasaan sedih dan ketidakpastian.

"Oh, enggak sih. Kayaknya saya akan tinggal bersama keluarga saya. Mungkin nanti anak-anak bisa bersama saya juga, tapi kita lihat saja bagaimana nanti. Belum ada rencana apa-apa sih, saya belum bisa jawab sebetulnya," katanya dengan nada murung.

Ia juga menyebut bahwa tahun ini menjadi tantangan besar karena harus menghabiskan waktu yang seharusnya menjadi momen liburan di ruang sidang.

"Ya, tahun 2024 memang penuh tantangan. Harusnya ini nuansa liburan, tapi kita masih bolak-balik ke pengadilan. Ya sudah, kita ikuti saja prosesnya sebagai warga negara," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184224/asri_welas-T37x_large.jpg
Asri Welas Didatangi Petugas Pajak Gara-Gara Ucapan Baim Wong soal Honor Rp7 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/33/3171551/asri_welas-boRP_large.jpg
Asri Welas Klaim Didekati Musisi hingga Pejabat setelah Menjanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/206/3138047/asri_welas-fWuR_large.jpg
Perankan Sosok Judes, Asri Welas Sempat Tak Tega Julid ke Lawan Main
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3137202/luna_maya-r6EF_large.jpeg
Asri Welas Rancang Gaun Batik Khusus untuk Luna Maya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/206/3131468/asri_welas-AUmg_large.jpg
Asri Welas Sedih Perankan Sosok Julid dalam Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/33/3131211/asri_welas-ZGDT_large.jpg
Asri Welas Berharap Banjir Job Usai Jalani Operasi Plastik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement