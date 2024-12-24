Galiech Ridha Rahardja Sedih Akhiri 2024 dengan Proses Perceraian Asri Welas

DEPOK - Galiech Ridha Rahardja mengungkapkan kesedihannya karena harus menutup tahun 2024 dengan menghadapi proses perceraiannya dengan Asri Welas di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat.

Pada 31 Desember 2024 mendatang, pasangan ini dijadwalkan kembali menjalani sidang perceraian dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Kedua belah pihak akan menghadirkan saksi dari keluarga yang dianggap mengetahui permasalahan rumah tangga mereka.

"Iya, cukup sih dua saksi itu, dari keluarga juga," ujar Galiech saat ditemui di PA Depok baru-baru ini.

Galiech Ridha Rahardja Sedih Akhiri 2024 dengan Proses Perceraian Asri Welas

Saat ditanya tentang rencana liburan akhir tahun bersama anak-anak, Galiech mengungkapkan perasaan sedih dan ketidakpastian.

"Oh, enggak sih. Kayaknya saya akan tinggal bersama keluarga saya. Mungkin nanti anak-anak bisa bersama saya juga, tapi kita lihat saja bagaimana nanti. Belum ada rencana apa-apa sih, saya belum bisa jawab sebetulnya," katanya dengan nada murung.

Ia juga menyebut bahwa tahun ini menjadi tantangan besar karena harus menghabiskan waktu yang seharusnya menjadi momen liburan di ruang sidang.

"Ya, tahun 2024 memang penuh tantangan. Harusnya ini nuansa liburan, tapi kita masih bolak-balik ke pengadilan. Ya sudah, kita ikuti saja prosesnya sebagai warga negara," tambahnya.