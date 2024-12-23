Kronologi Wajah Vadel Badjideh Diganti Gambar Monyet di Video Klip Band Radja

JAKARTA - Vadel Badjideh mengungkapkan kekecewaannya terkait insiden wajahnya diganti dengan gambar monyet dalam video klip lagu Apa Sih milik band Radja. Hal ini memicu perseteruan antara dirinya dan pihak band.

Saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (23/12/2024), Vadel menceritakan kronologi awal keterlibatannya sebagai bintang dalam video klip tersebut. Ia mengaku awalnya sudah ada perjanjian kerja sama yang disepakati kedua pihak, termasuk permintaan agar ia menari dalam video klip tersebut.

"Saat perjanjian, saya memastikan untuk bisa nyanyi juga, walaupun itu keluar dari zona nyaman saya," jelas Vadel.

Setelah menyelesaikan proyek tersebut, Vadel merasa kecewa karena suaranya tidak dimasukkan dalam video klip. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakprofesionalan dari band Radja.

"Effort saya sudah besar. Saya mencoba keluar dari zona nyaman, tapi suara saya malah tidak ada. Itu yang bikin saya kecewa banget. Untuk band sebesar Radja, kok bisa seperti itu?" ujarnya.

Kekecewaan Vadel semakin bertambah saat ia mendapati bahwa wajahnya dalam video klip diganti dengan gambar monyet.

"Gambar monyet itu yang paling bikin saya marah. Apalagi selama ini saya sering dihina dengan sebutan seperti itu. Jadi, ini benar-benar keterlaluan," tegas Vadel.

Ia mengaku telah memprotes hasil video klip tersebut sebelum dirilis. Namun, pihak Radja tetap mengunggahnya ke YouTube meskipun Vadel sudah menyampaikan keberatannya.

"Kami sudah melihat preview-nya dan langsung komplain. Tapi mereka tetap memutuskan untuk mengunggahnya," ungkapnya.