Feast Guncang Big Bang Festival 2024 dengan Penampilan Enerjik

JAKARTA - Band Feast tampil di Big Bang Festival 2024 dengan aksi panggung memukau yang membakar semangat para pengunjung. Mereka membuka penampilan dengan lagu Konsekuens, yang kemudian sukses mengguncang suasana di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2024).

Feast lalu melanjutkan penampilan dengan Sectumsempra, yang kembali membuat para penonton larut dalam euforia. Di tengah panasnya atmosfer konser, Fadli, basis Feast, mengingatkan para penonton untuk tetap menjaga kenyamanan satu sama lain.

"Selamat malam Jakarta, assalamualaikum Big Bang, apa kabar semuanya," sapa Fadli dari atas panggung. Ia melanjutkan, "Aman di bawah semuanya? Karena agak sesak, tolong perhatikan kanan kirinya, biar kita semua bisa nonton dengan nyaman."

Malam itu, Feast membawakan lagu-lagu cadas lainnya seperti Politrik, Membangun dan Menghancurkan, Berita Kehilangan, hingga Tarian Penghancur Raya. Setiap nomor yang dibawakan sukses menghadirkan energi luar biasa di antara musisi dan para penonton.

"Mantap kali, serasa sampai kepanasan ya. Terima kasih Big Bang, terima kasih Jakarta. Karena kalian, kita nggak jadi bubar," ucap Fadli, menutup penampilan mereka dengan rasa syukur.

Big Bang Festival 2024: Kolaborasi Musik dan Pameran Terbesar

Big Bang Festival 2024 kembali hadir dengan konsep unik yang memadukan pameran cuci gudang terbesar dan hiburan musik berkualitas. Festival yang berlangsung selama 12 hari, dari 21 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025 ini, menjadi magnet bagi ribuan pengunjung.

Bram Tulong, General Manager PT Expo Indonesia Jaya, mengungkapkan antusiasme tinggi dari para pengunjung.

"Ini adalah opening ketujuh Big Bang Festival. Hingga saat ini, lebih dari 30 ribu orang telah hadir di area konser, belum termasuk pengunjung pameran. Target kami adalah 1 juta pengunjung hingga acara selesai," ujar Bram.