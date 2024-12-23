Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Feast Guncang Big Bang Festival 2024 dengan Penampilan Enerjik

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |23:18 WIB
Feast Guncang Big Bang Festival 2024 dengan Penampilan Enerjik
Feast Guncang Big Bang Festival 2024 dengan Penampilan Enerjik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Band Feast tampil di Big Bang Festival 2024 dengan aksi panggung memukau yang membakar semangat para pengunjung. Mereka membuka penampilan dengan lagu Konsekuens, yang kemudian sukses mengguncang suasana di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2024).

Feast lalu melanjutkan penampilan dengan Sectumsempra, yang kembali membuat para penonton larut dalam euforia. Di tengah panasnya atmosfer konser, Fadli, basis Feast, mengingatkan para penonton untuk tetap menjaga kenyamanan satu sama lain.

"Selamat malam Jakarta, assalamualaikum Big Bang, apa kabar semuanya," sapa Fadli dari atas panggung. Ia melanjutkan, "Aman di bawah semuanya? Karena agak sesak, tolong perhatikan kanan kirinya, biar kita semua bisa nonton dengan nyaman."

Feast Guncang Big Bang Festival 2024 dengan Penampilan Enerjik
Feast Guncang Big Bang Festival 2024 dengan Penampilan Enerjik

Malam itu, Feast membawakan lagu-lagu cadas lainnya seperti Politrik, Membangun dan Menghancurkan, Berita Kehilangan, hingga Tarian Penghancur Raya. Setiap nomor yang dibawakan sukses menghadirkan energi luar biasa di antara musisi dan para penonton.

"Mantap kali, serasa sampai kepanasan ya. Terima kasih Big Bang, terima kasih Jakarta. Karena kalian, kita nggak jadi bubar," ucap Fadli, menutup penampilan mereka dengan rasa syukur.

Big Bang Festival 2024: Kolaborasi Musik dan Pameran Terbesar

Big Bang Festival 2024 kembali hadir dengan konsep unik yang memadukan pameran cuci gudang terbesar dan hiburan musik berkualitas. Festival yang berlangsung selama 12 hari, dari 21 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025 ini, menjadi magnet bagi ribuan pengunjung.

Bram Tulong, General Manager PT Expo Indonesia Jaya, mengungkapkan antusiasme tinggi dari para pengunjung.

"Ini adalah opening ketujuh Big Bang Festival. Hingga saat ini, lebih dari 30 ribu orang telah hadir di area konser, belum termasuk pengunjung pameran. Target kami adalah 1 juta pengunjung hingga acara selesai," ujar Bram.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/33/3172976/konser_nct_dream-OQ9p_large.jpg
Momen Lucu saat Member NCT Dream Kena Udara Panas Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/205/3136103/kostcon_2025-p7vm_large.jpg
Kostcon 2025, Konser OST Drama Korea Pertama di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/205/3129673/konser_musik-sg1O_large.jpg
State Champs Siap Guncang Jakarta, 19 April Jadi Panggung Pop Punk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/205/3114463/linkin_park-EL6J_large.jpg
Linkin Park Guncang Jakarta, Comeback dengan Formasi Baru di From Zero World Tour
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/205/3089666/niki-BmQo_large.jpg
Penjualan Tiket Konser NIKI Resmi Dibuka, Intip Harga dan Cara Belinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/65/3192013//maria_selena-hU59_large.jpg
5 Artis Cantik yang Ternyata Lulusan ITB
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement