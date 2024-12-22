Leony Trio Kwek Kwek Blakblakan soal Alasannya Belum Ingin Menikah

JAKARTA – Leony Vitria Hartanti, yang lebih dikenal sebagai Leony Trio Kwek Kwek, mengungkap alasan di balik keputusannya untuk belum menikah meski usianya telah mencapai 37 tahun. Mantan penyanyi cilik ini secara terbuka menjelaskan pandangannya dalam sebuah wawancara.

Leony mengaku bahwa salah satu alasan di balik keputusannya adalah pengaruh dari pengalaman teman-temannya yang sudah menikah. Banyak dari mereka yang curhat tentang masalah rumah tangga yang mereka alami, yang justru membuat Leony semakin berhati-hati.

"Kalau memang belum siap ya nggak usah dipaksain. Karena beberapa dari mereka menikah pada usia segitu, 27 atau 28 tahun, gara-gara sudah diomongin sama orang. Akhirnya menikah, tapi malah bermasalah," ujar Leony, seperti dikutip dari kanal YouTube Feny Rose Official.

Dari pengamatan dan pengalaman tersebut, Leony menarik kesimpulan untuk tidak terburu-buru menikah hanya karena tekanan dari orang lain. Ia percaya bahwa keputusan menikah harus datang dari kesiapan diri, bukan karena saran atau paksaan dari lingkungan sekitar.

"Kesimpulanku sih begitu. Jangan menikah hanya karena orang-orang di sekitarmu menyuruh," tegas Leony.