Leony Vitria Klaim Tak Tahu Besaran Honornya Saat Bersama Trio Kwek Kwek

JAKARTA - Leony Vitria memulai kariernya di dunia hiburan dengan menjadi penyanyi cilik. Dia merupakan member Trio Kwek Kwek yang sempat begitu viral di era ‘90-an.

Walaupun populer sejak kecil, namun Leony mengaku, tak pernah tahu berapa besar uang yang dihasilkannya dari Trio Kwek Kwek. Dia bahkan tak tahu kegiatannya bernyanyi menghasilkan uang.

“Karena enggak tahu (bernyanyi) menghasilkan uang, jadi ya aku tidak tahu berapa banyak uang yang aku hasilkan saat itu,” katanya dikutip dari channel YouTube Feni Rose Official, pada Minggu (22/12/2024).

Leony Vitria Klaim Tak Tahu Besaran Honornya Saat Bersama Trio Kwek Kwek. (Foto: Instagram/Leony)

Leony mengaku, saat itu hanya melakukan apa yang dia suka. Saking sukanya dengan kegiatannya bersama Trio Kwek Kwek, Leony mengaku, sempat malas sekolah.

“Sampai mama ngancam dulu, bilang kalau sekolah enggak benar aku tidak boleh manggung bareng Trio Kwek Kwek lagi,” tuturnya mengenang.