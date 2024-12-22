Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Single Parent, Jennifer Coppen Tulis Pesan Haru untuk Kamari di Hari Ibu

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |07:05 WIB
Single Parent, Jennifer Coppen Tulis Pesan Haru untuk Kamari di Hari Ibu
Single Parent, Jennifer Coppen Tulis Pesan Haru untuk Kamari di Hari Ibu (Foto: IG Jennifer Coppen)
A
A
A

JAKARTA - Jennifer Coppen turut memperingati Hari Ibu Nasional yang jatuh pada Minggu (22/12/2024). Di momen istimewa ini, Jennifer mengenang perjalanannya sebagai seorang ibu bagi putri kecilnya, Kamari.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @jennifercoppenreal20, Jennifer mencurahkan isi hatinya tentang perjuangan menjadi ibu, terutama setelah kehilangan suaminya, mendiang Dali Wassink.

"Menjadi ibu yang baik saat hatiku hancur adalah salah satu peran tersulit yang pernah aku jalani. Tapi aku akan melakukannya berulang kali. Menjadi seorang mama sepadan dengan semua kelelahan yang kualami," tulis Jennifer dalam unggahannya.

Single Parent, Jennifer Coppen Tulis Pesan Haru untuk Kamari di Hari Ibu
Single Parent, Jennifer Coppen Tulis Pesan Haru untuk Kamari di Hari Ibu

Dalam postingan tersebut, Jennifer membagikan berbagai momen emosional, mulai dari masa kehamilan hingga kelahiran Kamari. Ia juga menunjukkan kedekatannya dengan Kamari, yang kini baru berusia satu tahun. Senyuman Jennifer yang selalu hadir di setiap momen bersama Kamari menyentuh hati para penggemar, meskipun ia masih berjuang dengan luka batin setelah kepergian sang suami.

