HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jennifer Coppen Murka Kamari Dihina oleh Netizen: Gue Cari Lo!

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |11:14 WIB
Jennifer Coppen Murka Kamari Dihina oleh Netizen: Gue Cari Lo!
Jennifer Coppen Murka Kamari Dihina oleh Netizen: Gue Cari Lo! (Foto: Instagram/Jennifer Coppen)
BALI - Jennifer Coppen meluapkan kemarahannya setelah seorang warganet menghina putrinya, Kamari Sky Wassink, yang baru berusia setahun. Momen tersebut terjadi saat sang aktris live di Instagram.

Mulanya, istri mendiang Dali Wassink itu menyapa netizen dan sesekali mempromosikan dagangannya. Saat itulah, Kamar dan mertuanya tiba-tiba muncul dan membuat sesi Live mendadak hebok.

Namun dari sekian banyak komentar netizen yang mengungkapkan kegemasan mereka kepada Kamar, muncul komentar dari akun Instagram @don** yang menuliskan, “Anak yatim + anak haram muncul mulu. Bosan!”

Membaca komentar tersebut, Jennifer terlihat murka dan memastikan akan mencari pemilik akun yang menghina putrinya tersebut. “Gue cari lo ya! Tungguin!” katanya.

Setelah kemarahan Jennifer Coppen, warganet yang membuat komentar penghinaan itu tampak menghilang dan komentarnya tak lagi bisa ditemukan di akun TikTok @yaesatine.*

(SIS)

