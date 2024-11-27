Belum Move On, Jennifer Coppen Tegaskan Cuma Berteman dengan Justin Hubner

JAKARTA - Jennifer Coppen ramai dijodohkan oleh netizen dengan pesepakbola Justin Hubner. Hal ini bermula ketika Justin terlihat bergabung saat Jennifer melakukan siaran langsung di media sosial.

Namun, Jennifer merasa risih dengan perjodohan tersebut. Ia menegaskan bahwa hubungannya dengan pemain Timnas Indonesia itu murni sebatas teman.

"Aku mau meluruskan berita yang simpang siur tentang aku dan pemain bola (Justin Hubner). Tolong, aku dan dia cuma teman, nggak lebih. Dia suka bercanda aja. Jadi tolong stop," ujar Jennifer melalui fitur broadcast di Instagram pribadinya, @jennifercoppenreal20, pada Rabu (27/11/2024).

Belum Move On, Jennifer Coppen Tegaskan Cuma Berteman dengan Justin Hubner

Jennifer mengungkapkan bahwa hingga kini, hatinya masih tertuju pada mendiang Dali Wassink. Ia mengaku belum siap membuka hati untuk pria lain dalam waktu dekat.

"Aku belum move on (dari Dali Wassink) dan nggak akan move on dalam waktu dekat," tegasnya.

Meskipun ia menyadari bahwa jodoh adalah rahasia Tuhan, Jennifer memilih untuk tidak menjalin hubungan asmara dalam waktu dekat.

"Banyak yang bilang rasa sedihnya cuma sebentar, nanti juga nikah lagi. Tapi, jodoh dan maut itu di tangan Tuhan. Aku nggak bilang aku nggak akan nikah lagi seumur hidup, karena kita nggak pernah tahu. Tapi untuk saat ini, aku nggak mau nikah atau pacaran," jelas Jennifer.