8 Mantan Pacar Awkarin, Nomor 6 Nyaris Menikah meski Beda Agama

JAKARTA - Mantan pacar Awkarin selalu menjadi sorotan publik, mengingat perjalanan asmara sang selebgram yang penuh warna. Belum lama putus dari Jonathan Alden, kini dia menggandeng Abyakta Ernoult.

Abyakta merupakan pria blasteran yang berbisnis di Bali. Sebelum bersama Aby, Awkarin sempat menjalin hubungan dengan beberapa pria yang juga mencuri perhatian warganet.

1.Deva Viandhika

Deva Viandhika adalah pacar pertama yang Awkarin unggah di akun Instagram pribadinya pada 2015. Mereka menjalin hubungan selama 2 tahun, sebelum akhirnya putus karena isu perselingkuhan. Tak hanya berselingkuh dengan sahabat Awkarin, hubungan mereka juga terhalang perbedaan agama.

2.Gaga Muhammad

Mantan pacar Awkarin berikutnya adalah Gaga Muhammad. Mereka go public pada 2016 dan hanya bertahan selama 5 bulan. Mereka putus hanya sehari sebelum ulang tahun Gaga yang membuat Awkarin menangis. Video tangisannya kala itu bahkan sampai viral di media sosial.

3.Noel Ishak

Setelah putus dengan Gaga Muhammad, Awkarin sempat menjalin hubungan singkat dengan Noel Ishak. Saking singkatnya, tak sedikit warganet yang menduga Noel hanya sekadar pelarian Awkarin setelah berpisah dari Gaga. Saat ini, Noel telah menikah dengan Shannon Gabriella, sahabat Awkarin.

4.(Almarhum) Oka Mahendra

Mantan pacar Awkarin berikutnya adalah Oka Mahendra Putra, pendiri Takis Entertainment. Mereka diketahui mulai berpacaran pada 2017. Oka diketahui banyak membantu karier Awkarin di industri hiburan. Namun, hubungan mereka berakhir tragedi ketika Oka Mahendra ditemukan meninggal dunia pada 2017, setelah putus dari Awkarin.

5.Alfi Asyari

Setelah Oka, Awkarin menjalin hubungan dengan Alfi Asyari, putra sulung Wakil Ketua MPR, Mahyudin. Hubungan mereka hanya bertahan 2 bulan. Meskipun hubungan mereka singkat, Awkarin dan Alfi tetap menjaga hubungan baik setelah perpisahan. Alfi pernah menyatakan kebanggaannya terhadap pencapaian Awkarin, meski hubungan mereka akhirnya kandas karena ketidakcocokan.