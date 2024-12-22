Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Farelogic: Sunda Wiwitan hingga Marapu, Warisan Leluhur Indonesia

Minggu, 22 Desember 2024 |08:12 WIB
JAKARTA - Indonesia dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan keberagaman budaya, bahasa, hingga agama. Ada enam agama resmi yang diakui pemerintah. 

Enam agama itu adalah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dengan  pengikut terbesar di Nusantara. Namun begitu, Indonesia memiliki kepercayaan lokal yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakatnya.

Beberapa dari kepercayaan lokal itu adalah Sunda Wiwitan yang berasal dari Tanah Sunda, Kejawan yang erat kaitannya dengan tradisi Jawa, hingga Marapu, kepercayaan asli masyarakat Sumba.

Ada pula Kaharingan dari suku Dayak di mana Tuhan yang Maha Esa dikenal sebagai Ranying. Sementara tempat ibadah mereka disebut  Balai Basarah.

Kepercayaan-kepercayaan tersebut mencerminkan kekayaan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keunikan ini menjadi bukti bahwa keberagaman bukanlah penghalang melainkan kekuatan yang mempersatukan.

