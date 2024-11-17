Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Betrand Peto Menangis Diam-Diam karena Digosipkan dengan Sarwendah, Tak Tahan Dihujat

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |21:26 WIB
Betrand Peto Menangis Diam-Diam karena Digosipkan dengan Sarwendah, Tak Tahan Dihujat
Betrand Peto menangis diam-diam karena digosipkan dengan Sarwendah. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Betrand Peto mengaku pernah diam-diam menangis tanpa diketahui sang ibunda Sarwendah. Dalam sebuah acara program televisi, Betrand Peto tampaknya tak kuat dan merasa terpukul dengan hujatan netizen, perihal kedekatannya dengan Sarwendah yang dianggap spesial.

Seperti diketahui, pria yang akrab disapa Onyo itu merupakan anak angkat Sarwendah dan Ruben Onsu.

"Nangis waktu aku sama bunda dihujat, (bunda) nggak tahu. Ada momen di mana bunda tahu, tapi ada yang aku sembunyiin," kata Betrand Peto, dikutip dari Instagram @rumpi_gosip, Minggu (17/11/2024).

Padahal, Betrand hanya mencari sosok kasih sayang dari seorang ibu dan itu wajar. Hanya saja, rasa wajarnya itu malah disalahartikan oleh sejumlah netizen hingga menggiring opini negatif.

"Aku tuh deket sama bunda karena aku emang butuh kasih sayang seorang ibu aja gitu," kata Betrand Peto.

"Aku nggak ada apa-apa loh. Wajar kalau misalkan aku dekat terus sama bunda, gelendotan sama bunda," ucapnya.

 

