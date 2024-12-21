Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Betrand Peto dan Misteri Pohon Besar di Desa Cancar

Novita Melieyana , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |17:03 WIB
Betrand Peto dan Misteri Pohon Besar di Desa Cancar
Betrand Peto dan Misteri Pohon Besar di Desa Cancar. (Foto: Instagram/Betrand Peto)
A
A
A

JAKARTA - Betrand Peto Putra Onsu alias Onyo berbagi kisah menarik dan menyentuh tentang kehidupan pribadi hingga karier bermusiknya dalam podcast terbaru Robby Purba. 

Salah satu cerita menarik yang dibagikannya adalah kisah sebuah pohon besar yang berada di kampung halamannya di Desa Cancar, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. 

Pohon itu menjadi tempat bermain Onyo bersama teman-teman masa kecilnya. Namun tak banyak yang tahu bahwa pohon tersebut menyimpan banyak kisah mistis. Onyo mengaku, sering mendengar suara-suara aneh dari pohon itu.

“Pernah juga ada kejadian di mana seorang pendatang tiba-tiba kesurupan saat berada di sekitar pohon itu,” ujar pelantun Ku yang Selalu Salah tersebut.

Suatu ketika, pohon tersebut ditebang karena dianggap mengganggu warga sekitar. Namun keputusan itu justru membawa dampak aneh. Onyo dan beberapa temannya jatuh sakit selama beberapa hari setelah pohon itu menghilang. 

Betrand Peto
Betrand Peto dan Misteri Pohon Besar di Desa Cancar. (Foto: YouTube/Betrand Peto)

Ia juga mengingat sosok perempuan tetangganya yang telah meninggal namun seolah masih hadir di kampung tersebut. “Itu memori yang kuat buat saya, sampai sekarang masih teringat jelas,” ungkap Onyo.

Selain cerita mistis, Onyo berbagi perjalanan hidupnya yang menginspirasi. Meski dulu takut memegang mikrofon, kini ia dikenal sebagai penyanyi muda berbakat dengan basis penggemar hingga luar negeri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/33/3159828/betrand_peto_dan_ruben_onsu-Ylky_large.jpg
Betrand Peto Geram Adik Difitnah, Dukung Ruben Onsu Lapor Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/33/3157599/betrand_peto-cotv_large.jpg
Betrand Peto dan Nama China Pemberian Ayah Sarwendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/205/3151626/anggis_devaki_dan_betrand_peto-q5h0_large.jpg
Anggis Devaki dan Betrand Peto Duet Lewat Lagu Percuma, Sukses Bikin Netizen Galau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146312/sarwendah_dan_betrand_peto-rJjx_large.jpg
Sarwendah dan Giorgio Antonio Diisukan Pacaran, Betrand Peto Kasih Lampu Hijau?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/205/3119691/betrand_peto-cd86_large.jpeg
Betrand Peto Rilis Single Diam-Diam, Lagu tentang Penyesalan Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/33/3107515/betrand_peto_dan_sarwendah-xu8c_large.jpg
Betrand Peto Bantah Sarwendah Dekat dengan Boy William: Bunda Fokus Kerja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement