Betrand Peto dan Misteri Pohon Besar di Desa Cancar

JAKARTA - Betrand Peto Putra Onsu alias Onyo berbagi kisah menarik dan menyentuh tentang kehidupan pribadi hingga karier bermusiknya dalam podcast terbaru Robby Purba.

Salah satu cerita menarik yang dibagikannya adalah kisah sebuah pohon besar yang berada di kampung halamannya di Desa Cancar, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Pohon itu menjadi tempat bermain Onyo bersama teman-teman masa kecilnya. Namun tak banyak yang tahu bahwa pohon tersebut menyimpan banyak kisah mistis. Onyo mengaku, sering mendengar suara-suara aneh dari pohon itu.

“Pernah juga ada kejadian di mana seorang pendatang tiba-tiba kesurupan saat berada di sekitar pohon itu,” ujar pelantun Ku yang Selalu Salah tersebut.

Suatu ketika, pohon tersebut ditebang karena dianggap mengganggu warga sekitar. Namun keputusan itu justru membawa dampak aneh. Onyo dan beberapa temannya jatuh sakit selama beberapa hari setelah pohon itu menghilang.

Betrand Peto dan Misteri Pohon Besar di Desa Cancar. (Foto: YouTube/Betrand Peto)

Ia juga mengingat sosok perempuan tetangganya yang telah meninggal namun seolah masih hadir di kampung tersebut. “Itu memori yang kuat buat saya, sampai sekarang masih teringat jelas,” ungkap Onyo.

Selain cerita mistis, Onyo berbagi perjalanan hidupnya yang menginspirasi. Meski dulu takut memegang mikrofon, kini ia dikenal sebagai penyanyi muda berbakat dengan basis penggemar hingga luar negeri.