Prigel Pangayu Anjarwening, Sinden Muda Kediri yang Menginspirasi Generasi Milenial

JAKARTA - Prigel Pangayu Anjarwening, seorang sinden muda berbakat asal Kediri, sukses menarik perhatian generasi milenial untuk mencintai seni tradisional, khususnya lagu-lagu campursari, wayang, dan tari Jawa.

Kecantikannya dan bakatnya yang luar biasa menjadikan Prigel sosok yang diidolakan anak muda, yang tergabung dalam komunitas "Prigel Lovers." Komunitas ini selalu mendukung aksi panggung Prigel dan aktif membagikan kegiatannya di media sosial, mencerminkan gaya hidup milenial masa kini.

Prigel, yang akrab disapa Igel, lahir di Kediri pada 9 September 2000. Kecintaannya pada seni tradisional mulai tumbuh sejak kelas 3 SD. Selain sebagai sinden, ia juga menguasai seni tari, yang pernah membawanya meraih prestasi hingga tingkat nasional. Dengan usia yang kini menginjak 24 tahun, Prigel terus mengembangkan kariernya sebagai seniman tradisional.

Pada Desember ini, Prigel akan merilis single keduanya yang berjudul Kucing Sakti di bawah naungan Hud Hud Music Entertainment. Lagu tersebut akan tersedia di kanal YouTube resminya, Prigel Pangayuan Official.