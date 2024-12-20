4 Sumber Kekayaan Chandrika Chika yang Terlibat Kasus Penganiayaan

JAKARTA - Chandrika Sari Jusman, yang lebih dikenal sebagai Chandrika Chika, kembali menjadi sorotan setelah dilaporkan menganiaya seorang mahasiswa berinisial YB pada 14 Desember 2024.

Insiden yang terjadi di kawasan SCBD itu kini sedang dalam tahap penyelidikan. Kasus ini melibatkan Chika, yang dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang kekerasan dan penganiayaan.

Meski begitu, dibalik sorotan publik terhadap kejadian ini, banyak yang masih penasaran dengan sumber kekayaan Chandrika Chika, yang sebelumnya dikenal lewat berbagai aktivitas di dunia hiburan dan media sosial. Berikut rincian sumber kekayaan Chandrika Chika.

4 Sumber Kekayaan Chandrika Chika

1. Endorsement

Dikenal melalui platform TikTok dan Instagram, Chandrika Chika pun menerima berbagai tawaran endorsement dari berbagai produk. Ia memiliki 2,2 juta pengikut di Instagram dan 1,6 juta pengikut di TikTok.

Dengan jumlah pengikut yang besar, Chika tentunya memiliki daya tarik yang tinggi, sehingga banyak menerima tawaran endorsement. Dalam sebuah acara televisi, ia sempat menyebutkan bahwa penghasilan dari endorsement yang dijalaninya bisa mencapai Rp10 juta per bulan.

2. Talent Rans Entertainment

Berkat parasnya yang menarik dan bakat di dunia hiburan, Chandrika Chika pun dipilih oleh RANS Entertainment untuk bergabung sebagai salah satu talent mereka. Meskipun belum ada informasi pasti mengenai penghasilannya, diperkirakan Chika mendapatkan penghasilan antara jutaan hingga puluhan juta Rupiah.