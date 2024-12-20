Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Idol Banget: Mengupas Keseruan di Balik Layar Indonesian Idol Season XIII

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |17:55 WIB
Idol Banget: Mengupas Keseruan di Balik Layar Indonesian Idol Season XIII
Idol Banget, mengupas keseruan di balik layar Indonesian Idol Season XIII. (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Program Idol Banget hadir sebagai tontonan eksklusif yang disuguhkan bagi para pemirsa untuk melihat lebih dekat sisi lain dari panggung Indonesian Idol. Bagi para penggemar setia kompetisi pencarian bakat terbesar di Indonesia ini, Idol Banget menawarkan sudut pandang yang berbeda, yaitu segala hal yang tak terlihat di layar utama, kini bisa dinikmati dalam program spesial ini. 

Mulai dari momen seru selama audisi hingga aksi spontan yang sering memancing tawa, Idol Banget memperlihatkan keragaman kontestan yang menjadi salah satu daya tarik utama Indonesian Idol Season XIII. Penonton diajak untuk lebih mengetahui cerita dan latar belakang para kontestan yang beragam, mulai dari perjuangan mereka untuk sampai ke tahap audisi, hingga cerita inspiratif yang belum pernah ditayangkan sebelumnya.

Tak hanya itu, program ini juga memperlihatkan keseruan interaksi antar juri yang sering kali penuh canda tawa dan kejutan. Apakah Anda penasaran bagaimana suasana di balik layar saat para juri berdiskusi atau bagaimana reaksi asli kontestan usai audisi? Semua ini terangkum dalam Idol Banget! 

Program ini menjadi pilihan tepat untuk menggali lebih dalam sisi humanis dari kompetisi ini, yang tidak terlihat di tayangan utama. Dengan segala cerita unik dan momen menarik yang disajikan, Idol Banget kini menjadi tontonan wajib untuk mengisi akhir pekan Anda. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/205/3140890/indonesian_idol_season_xiii-2r1a_large.jpeg
Istimewa, Shabrina Leanor Jadi Pemenang Indonesia Idol 2025, Dua Menteri Serahkan Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140437/fajar_noor-3PHX_large.jpeg
Reaksi Fajar Noor Runner Up Indonesian Idol Season XIII Disebut The Next Afgan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140320/shabrina_leanor-7gBE_large.jpeg
Selamat, Shabrina Leanor Juara Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140317/yovie_widianto-e8sO_large.jpeg
Nonton Result and Reunion Indonesian Idol Season XIII, Yovie Widianto Deg-degan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140314/indonesian_idol_season_xiii-AJk5_large.jpeg
Wamen Ekraf Puji Indonesian Idol sebagai Jadi Kompetisi Luar Biasa untuk Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/205/3140307/indonesian_idol_season_xiii-GNf6_large.jpeg
Meriah, Alumni Indonesian Idol Season XIII Bawakan Lagu Mangu hingga Stecu Stecu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement