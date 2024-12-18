Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Blakblakan, Shakirra Vierny Akui Ikut Indonesian Idol Season XIII untuk Cari Pacar

Novita Melieyana , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |19:12 WIB
Blakblakan, Shakirra Vierny Akui Ikut Indonesian Idol Season XIII untuk Cari Pacar
Shakirra Vierny Akui Ikut Indonesian Idol Season XIII untuk Cari Pacar yang Mirip Rony Parulian. (Foto: Instagram/@indonesianidolid)
JAKARTA - Shakirra Vierny punya alasan tak biasa mengikuti Audition Indonesian Idol Season XIII. Dara 16 tahun asal Bandung ini mengaku, ingin cari pacar di ajang tersebut.

"Alasan aku ikut Indonesian Idol ingin mencari pacar yang kayak kak Rony Parulian. Dia ganteng banget, terus suaranya bagus juga kan" ujarnya sambil tersenyum manja.

Lewat Indonesian Idol Season XIII, Shakirra Vierny berharap, bisa mendapat pacar sekaligus mewujudkan impiannya menjadi seorang penyanyi terkenal.

Shakirra Vierny
Shakirra Vierny Akui Ikut Indonesian Idol Season XXI untuk Cari Pacar yang Mirip Rony Parulian. (Foto: Instagram/@indonesianidolid)

Untuk membuktikan kesungguhannya menjadi penyanyi, Shakirra kemudian membawakan lagu Putar Waktu yang dipopulerkan oleh Mahalini. Vokal manja namun powerful Shakiraa sukses membuat judges terpana. 

"Kamu tenang, tapi penghayatan dan penyampaiannya bagus banget. Mungkin, kamu salah satu peserta audisi yang penghayatannya kuat banget hari ini," kata Judika memuji.

Pujian serupa juga diungkapkan oleh Anang Hermansyah. "Kamu bernyanyi dengan rasa yang bagus dan tipe vokal yang tidak membosankan. Look kamu juga menarik. Kamu paket lengkap!"

Kelima judges yang diisi Anang, Maia Estianty, BCL, Ello, dan Judika pun dengan kompak memberikan lima 'Yes' untuk Shakirra Vierny.*

(SIS)

