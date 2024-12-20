Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

The Rockin’ Life, Hadirkan Suara Generasi Muda di Era Digital

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |10:54 WIB
The Rockin’ Life, Hadirkan Suara Generasi Muda di Era Digital
Hard Rock FM telah bertransformasi menjadi The Rockin’ Life (TRL), platform media yang sajikan konten yang relevan dan menginspirasi generasi muda. (Foto: dok The Rockin Life)
A
A
A

JAKARTA, Okezone - Hard Rock FM, stasiun radio di Indonesia yang identik dengan musik kontemporer, hiburan berkualitas, dan gaya hidup urban sudah berdiri sejak 1996. Hard Rock FM telah menjadi pilihan utama bagi pendengar, secara khusus milenial dan gen z, dengan minat pada musik hits, budaya pop, dan isu-isu terkini. 

Telah menyajikan musik kontemporer, hiburan, dan lifestyle Rockstar kepada pendengarnya selama 28 tahun, Hard Rock FM bertekad untuk tetap relevan dan terhubung dengan minat generasi muda yang terus berkembang, sehingga kini Hard Rock FM bertransformasi menjadi sebuah platform digital yang komprehensif, dengan mempersembahkan The Rockin’ Life (TRL). 

TRL dirancang untuk menjadi sebuah platform media bagi para generasi muda dengan gaya hidup urban—para Rockstar di lingkaran pergaulannya. Platform ini menawarkan wawasan mendalam tentang berbagai aspek budaya pop modern, memberikan pandangan yang lebih dekat dan relevan mengenai tren terkini, hiburan, dan gaya hidup yang menginspirasi generasi masa kini.

Dengan fokus pada pengalaman dan preferensi audiens yang dinamis, TRL bertujuan untuk menjadi sumber utama informasi dan inspirasi bagi mereka yang hidup dalam dunia modern yang dinamis. 

TRL secara resmi diluncurkan melalui acara The Rockin’ Life Launch Party pada 10 Desember 2024 di Stalk Jakarta. Acara ini dimeriahkan oleh para Rockstar yang merepresentasikan pilar-pilar The Rockin’ Life, yakni Asmara Abigail, Gabriel Prince, Marco Randy, Nadhif Basalamah, Rahmania Astrini, dan Sarra Tobing.

