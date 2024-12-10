Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vadel Badjideh Minta Polisi Periksa Sean Alexander, Olla Ramlan: Enggak Ada Urusan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |11:25 WIB
A
A
A

JAKARTA - Olla Ramlan memberikan tanggapan tegas terhadap pernyataan Vadel Badjideh dan kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution. Mereka yang menyeret nama anaknya, Sean Alexander, dalam kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur yang melibatkan Laura Meizani (LM) alias Lolly, anak dari Nikita Mirzani.

Vadel Badjideh, yang menjadi terlapor dalam kasus ini, melalui kuasa hukumnya meminta pihak kepolisian memeriksa Sean Alexander sebagai bagian dari penyelidikan. Namun, Olla menegaskan bahwa anaknya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut.

“Enggak ada urusan, enggak ada urusan,” ujar Olla dengan tegas saat ditemui di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Senin (9/12/2024).

Mantan istri Aufar Hutapea ini meminta Vadel dan pihak terkait untuk tidak melibatkan Sean Alexander dalam kasus tersebut.

“Enggak usah ikut campur ke anak saya,” tegas Olla.

Olla, sebagai ibu, yakin bahwa Sean tidak memiliki hubungan apapun dengan kasus yang sedang dihadapi oleh Vadel dan LM.

“Jangan macam-macam, kasus itu enggak ada urusannya sama anak saya,” tambahnya dengan nada tegas.

Olla juga merasa tidak ada alasan bagi Sean untuk dipanggil polisi. Ia menjelaskan bahwa Razman hanya menyebut "mantan pacar LM" tanpa menyebut nama secara spesifik.

“Ya kan disebut-sebut itu mantan pacar, tidak menyebut spesifik nama,” jelas Olla.

 

