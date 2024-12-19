4 Sumber Kekayaan Jonathan Frizzy yang Ribut dengan Mantan Istri soal Biaya Pengobatan Anak

JAKARTA - Jonathan Frizzy kembali menjadi perbincangan hangat belakangan ini usai perseteruannya dengan sang mantan istri, Dhena Devanka, perihal biaya pengobatan anak viral di media sosial.

Perseteruan keduanya ini bermula dari Dhena yang menyebut Jonathan tidak memberikan bantuan apapun saat curhat di akun media sosial pribadinya mengenai biaya perawatan ketiga anaknya yang mencapai Rp116 juta.

Tak terima, Jonathan Frizzy pun ikut menanggapi curhatan Dhena tersebut. Jonathan menduga Dhena sengaja membagikan curhatan tersebut untuk menjelekkan dirinya yang tidak mau bayar biaya rumah sakit.

“Setiap bulan saya bayar asuransi buat anak-anak, tapi setiap anak sakit sengaja tidak mau pakai asuransi,” balas Jonathan Frizzy.

Jonathan Frizzy sendiri merupakan salah satu selebriti yang sering wara-wiri di layar televisi. Namun tidak hanya menjadi seorang pesinetron, Jonathan Frizzy juga mempunyai pekerjaan lain yang menambah kekayaannya. Berikut 4 sumber kekayaan Jonathan Frizzy.

1. Sinetron

Jonathan Frizzy (Ijonk) dikenal pertama kali melalui sinetron Jinnuy Oh Jinny (1999) menjadi bintang tamu. Setelah itu, ia melanjutkan kariernya menjadi seorang pesinetron dengan membintangi sejumlah sinetron, seperti Dewi Fortuna (2000), ABG (2004-2005), Ganteng-Ganteng Serigala (2015), Anak Jalanan (2016-2017), dan masih banyak lagi.

Menjadi seorang pesinetron merupakan salah satu sumber kekayaan utama Jonathan Frizzy. Kepiawaiannya dalam berakting bahkan sempat membuat Jonathan Frizzy mendapat nominasi dan penghargaan di beberapa acara penghargaan.

2. Film

Tak puas hanya bermain dalam sinetron, Jonathan Frizzy melebarkan sayapnya di dunia perfilman tanah air. Jonathan pertama kali bermain film layar lebar dalam film Pocong Setan Jompo (2009).

Kemudian, ia melanjutkan kariernya sebagai aktor film layar lebar dengan membintangi film Penjaga Gunung Bromo (2010), Pacar Hantu Perawan (2011), dan Diaspora Cinta di Taipei (2014).

3. Bisnis

Selain berkarier di industri hiburan, Jonathan Frizzy juga ternyata mendirikan sejumlah bisnis. Pada tahun 2014, aktor yang kerap disapa Ijonk tersebut diketahui membuka bisnis rental mobil 24 jam di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Setahun kemudian, Ijonk membuka bisnis baru, yaitu bisnis pakaian, bersama pamannya yang sudah berpengalaman dalam bidang tersebut. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 2022, Jonathan Frizzy kembali membuka bisnis kuliner dengan modal yang tidak banyak, yaitu bisnis angkringan.

Akan tetapi, sampai saat ini tidak diketahui apakah bisnis-bisnis tersebut masih dilanjutkan Jonathan Frizzy atau tidak.