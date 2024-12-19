Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Chandrika Chika Dilaporkan ke Polisi atas Kasus Dugaan Kekerasan

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |13:22 WIB
Chandrika Chika Dilaporkan ke Polisi atas Kasus Dugaan Kekerasan
Chandrika Chika Dilaporkan ke Polisi atas Kasus Dugaan Kekerasan (Foto: IG Chandrika Chika)
A
A
A

JAKARTA - Chandrika Chika kembali berurusan dengan aparat hukum setelah dilaporkan terkait dugaan kasus kekerasan. Laporan tersebut terdaftar di Polres Metro Jakarta Selatan pada 14 Desember 2024 oleh seorang pelapor berinisial YB.

PLH Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, mengonfirmasi laporan tersebut. Chika dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

“Pada 14 Desember 2024, seorang perempuan datang ke Polres Jaksel untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Pelapor berinisial YB,” kata Nurma di kantornya.

Chandrika Chika Dilaporkan ke Polisi atas Kasus Dugaan Kekerasan
Chandrika Chika Dilaporkan ke Polisi atas Kasus Dugaan Kekerasan

“Kasus yang dilaporkan terkait penganiayaan sesuai Pasal 351,” tambahnya.

Nurma juga memaparkan kronologi singkat dugaan kekerasan tersebut. Kejadian bermula dari kesalahpahaman antara Chika dan YB saat keduanya berada di kawasan SCBD, Jakarta. Peristiwa itu terjadi pada dini hari, sekitar pukul 04.30 WIB.

“Menurut keterangan korban, saat itu ia berdiri menunggu kendaraan di salah satu kawasan SCBD. Terjadi momen saling pandang antara korban dan seorang perempuan, yang kemudian memicu kesalahpahaman,” jelas Nurma.

“Setelah itu, korban merasa tidak terima dipandangi, lalu terjadilah tindakan yang tidak baik,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/33/3101437/chandrika_chika-MzcA_large.jpg
Biar Jera, Ayah Chandrika Chika Minta Korban Tak Cabut Laporan Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/33/3101435/chandrika_chika-nEOl_large.jpg
Yuliana Byun Trauma Berat Usai Diduga Dianiaya Chandrika Chika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/33/3101392/chandrika_chika-UTY9_large.jpg
Terungkap, Chandrika Chika dan Korban Kekerasan Ternyata Pernah Liburan Bersama ke Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/33/3101174/chandrika_chika-ySjp_large.jpg
Kondisi Terkini Korban Dugaan Kekerasan Chandrika Chika: Alami Nyeri Tulang Setiap Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098204/chandrika_chika-Y3KB_large.jpg
Yuliana Byun, Korban Chandrika Chika Alami Dislokasi Bahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098202/chandrika_chika-T96s_large.jpg
Ayah Chandrika Chika Temui Korban, Minta Maaf Atas Tindakan Putrinya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement