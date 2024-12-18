Cerita Elma Dae Jadi Pembuka Yovie and Nuno

JAKARTA - Elma Dae, baru-baru ini mengungkap alasan dirinya belum merilis karya terbaru usai perilisan singlenya, Pisah Baik-Baik, pada bulan Juni 2024 yang lalu. Elma mengaku kalau saat ini ia tengah disibukkan oleh kegiatan perkuliahan.

“Belakangan lagi sibuk ujian, Ujian Akhir Semester (UAS) di bidang hukum. Lumayan hectic belajar,” terang Elma Dae.

Kendati demikian, Elma masih bisa menyempatkan diri untuk tampil bernyanyi. Seperti yang diketahui pada Senin (16/12/2024), Elma ikut memeriahkan konser Gen on Track Live yang berlokasi di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Blok M, Jakarta Selatan.

Tidak sendiri, sejumlah penyanyi juga ikut tampil memeriahkan acara tersebut, seperti Yovie and Nuno, Chintya Gabriella, Jaz Rowe, dan Clara Riva. Tak disangka, Elma juga ditunjuk sebagai pembuka penampilan Yovie and Nuno dalam acara perilisan single baru mereka yang bertajuk Yang Baru.

Elma sama sekali tidak menyangka akan mendapat kesempatan untuk tampil dan mendapat respon positif dari para penonton. Dirinya mengaku bahwa momen tersebut merupakan momen yang sudah ia idamkan sejak lama.