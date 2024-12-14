5 Sumber Kekayaan Mawar AFI yang Sindir Mantan Suami

JAKARTA - Mawar Dhimas Febra Purwanti, yang lebih dikenal sebagai Mawar AFI, kembali menjadi sorotan publik berkat penampilan terbarunya. Penyanyi berusia 38 tahun itu diketahui telah menjalani operasi plastik pada bagian hidung dan rahangnya.

Netizen tidak hanya menyoroti perubahan pada wajah Mawar, tetapi juga biaya yang dikeluarkan untuk operasi plastik tersebut. Mawar mengungkapkan bahwa prosedur tersebut menghabiskan biaya yang cukup banyak, yaitu sekitar setengah miliar rupiah.

"Kemarin sekitar Rp 521 juta, itu untuk hidung dan rahang,” ujar Mawar’

Biaya yang fantastis tersebut menarik perhatian netizen, yang mulai mempertanyakan sumber kekayaan Mawar. Perhatian publik semakin tertuju padanya, mengingat ia kini menjalani peran sebagai single parent bagi ketiga anaknya.

5 Sumber Kekayaan Mawar AFI

1. Youtube

Mawar diketahui memiliki kanal YouTube bernama @MysaMawar, yang kini telah memiliki 56,1 ribu subscriber. Dengan total 144 video yang telah diunggah, Mawar kerap membagikan berbagai konten, mulai dari bernyanyi, aktivitas kesehariannya, hingga obrolan mistis yang menarik perhatian banyak penonton.

2. Bintang Tamu

Mawar terlihat sering diundang ke beberapa program televisi dan podcast. Karirnya sebagai penyanyi juga membuka peluang baginya untuk tampil di berbagai acara formal, di mana ia sering diminta untuk mengisi acara dengan penampilannya.

3. Host

Mawar terpilih menjadi salah satu pembawa acara dalam program Strong Women. Program ini menyajikan konten yang berfokus pada aktivitas dunia perempuan, khususnya mereka yang menjalani pekerjaan dan kegiatan yang tidak biasa dilakukan oleh wanita pada umumnya.