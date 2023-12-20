Mawar AFI Oplas Bagian Hidung di Korea, Ternyata Harganya Segini!

JAKARTA - Mawar AFI melakukan operasi plastik (oplas) pada bagian hidupnya, lantas berapakah kocek yang dikeluarkannya?

Mawar AFI sempat membagikan potret penampilan terbaru mencuri perhatian. Pasalnya, terdapat perbedaan pada bagian hidung Mawar lantaran dia baru saja melakukan operasi plastik. Pemilik nama lengkap Mawar Dhimas Febra ini melakukan rhinoplasty di Korea Selatan.

Mawar mengungkapkan bahwa oplas ini bukan pertama kali dilakukannya. Sebelumnya ia sudah sempat melakukan oplas. Namun, dia harus kembali lagi untuk melakukan revisi rhinoplasty di Korea Selatan.

Rhinoplasty sendiri merupakan tindakan operasi ulang untuk hidung yang secara estetika atau fungsional tidak memuaskan setelah operasi.

"Jadi aku tuh di Korea bukan oplas pertama, ini lebih ke revisi rhinoplasty karena memilih di Korea karena satu klinik dan dokternya sudah dipercaya agen yang membawa saya ke Korea sangat bonafide jadi ini revisi jadi ini nggak bisa sembarangan dokter yang bisa melakukan," ujar Mawar AFI di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Demi melakukan perubahan pada bentuk hidungnya, Mawar harus merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah. Mulanya, Mawar harus mengeluarkan uang sebesar Rp70 Juta untuk oplas.