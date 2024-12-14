Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Mawar AFI yang Tengah Berseteru dengan Mantan Suami

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |07:02 WIB
Biodata dan Agama Mawar AFI yang Tengah Berseteru dengan Mantan Suami
Biodata dan Agama Mawar AFI yang Tengah Berseteru dengan Mantan Suami (Foto: IG Mawar)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Mawar AFI akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Mawar diketahui tengah merasa kesal dengan mantan suaminya. Ia bahkan menyindir Steno Ricardo yang kedapatan liburan, namun tidak dapat meluangkan waktu untuk bertemu dengan anak.

“Anakku sudah tidak dihubungi dengan alasan belum ada biaya menebus, tapi aku melihat dia berganti profil picture dengan latar belakang staycation," kata Mawar AFI di salah satu program televisi swasta (13/12/2024).

Sebelumnya, Mawar AFI dan Steno Ricardo resmi bercerai pada 11 Januari 2022. Rumah tangga yang telah dibina selama 10 tahun itu berakhir akibat perselingkuhan Steno Ricardo dengan pengasuh anak mereka.

Biodata dan Agama Mawar AFI yang Tengah Berseteru dengan Mantan Suami
Biodata dan Agama Mawar AFI yang Tengah Berseteru dengan Mantan Suami

Permasalahan antara penyanyi jebolan ajang Akademi Fantasi Indosiar (AFI) dengan mantan suaminya itu sontak menarik perhatian netizen. Banyak yang memberikan dukungan kepada Mawar AFI, sekaligus mencari informasi lebih lanjut mengenai latar belakangnya. Berikut rincian biodata dan agama Mawar AFI.

Biodata dan Agama Mawar AFI

Wanita dengan nama lengkap Mawar Dhimas Febra Purwanti ini lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 26 Februari 1986. Kini dirinya telah menginjak usia 38 tahun.

Musisi beragama islam ini semakin dikenal usai dirinya mengikuti ajang pencarian bakat Akademi Fantasi Indonesia (AFI) musim pertama pada tahun 2003. Dalam ajang tersebut, Mawar berhasil meraih posisi ketiga.

Setelah lulus dari AFI, ia sempat aktif di dunia hiburan dan sempat merilis album bersama beberapa finalis lainnya. Album tersebut bertajuk Menuju Bintang (2004), Menuju Puncak (2004), dan The Best of AFI (2004).

Namun, pada tahun 2017, Mawar memilih untuk meninggalkan dunia keartisan. Dirinya memutuskan untuk fokus menjadi seorang ibu rumah tangga mengurus keluarganya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
