5 Sumber Kekayaan Olla Ramlan, Single Mom Berpenghasilan Fantastis

JAKARTA – Olla Ramlan merupakan salah satu selebriti yang punya penghasilan fantastis walaupun sudah jarang wara-wiri di layar televisi tanah air. Olla Ramlan bahkan tergabung dalam geng sosialita selebriti, Geng Cendol.

Gaya hidup yang mewah tersebut tentu membuat warganet penasaran mengenai sumber penghasilan Olla Ramlan yang sudah menjadi single mom selama lebih dari dua tahun dan jarang tampil di industri hiburan.

Ternyata, kini Olla Ramlan mempunyai sejumlah bisnis dan pekerjaan lain yang menjadi sumber utama kekayaannya. Berikut 5 sumber kekayaan Olla Ramlan.

1. Instagram

Walaupun sudah jarang tampil, Olla Ramlan masih mempunyai banyak penggemar. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pengikutnya di Instagram yang mencapai 21 juta pengikut.

Hal tersebut tentu membuat banyak brand ingin bekerja sama dengan Olla Ramlan. Barang yang dipromosikan Olla Ramlan di Instagram biasanya berhubungan dengan fashion dan kecantikan. Hasil endorsement merupakan salah satu sumber kekayaan utama Olla Ramlan saat ini.

2. Model

Olla memulai kariernya di industri hiburan dengan menjadi model setelah memenangkan juara favorit dalam ajang pemilihan Cover Girl Mode pada tahun 1997. Mempunyai paras dan tubuh yang menawan, Olla Ramlan pun kebanjiran tawaran menjadi model.

Olla pernah menjadi model iklan Good Time Cookies, Carefree, Nescafe, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2010, Olla Ramlan bahkan pernah didapuk menjadi duta merek Yahoo! OMG.

3. Akting

Setelah sukses menjadi model, Olla Ramlan melebarkan sayapnya dengan masuk ke dunia seni peran. Sampai saat ini, Olla Ramlan masih cukup aktif membintangi sejumlah film dan serial televisi.

Serial televisi yang pernah dibintanginya antara lain, OKB, Cinta Sejati, Cinta Indah, dan masih banyak lagi. Sedangkan film yang pernah dibintangi Olla adalah Suami-Suami Takut Istri the Movie (2008), Sakral (2018), dan Jendela Seribu Sungai (2023).