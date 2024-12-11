Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Sandrinna Michelle, Aktris Cantik yang Berselisih dengan sang Ibunda

Brigitta Putri , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |06:32 WIB
Biodata dan Agama Sandrinna Michelle, Aktris Cantik yang Berselisih dengan sang Ibunda
Biodata dan Agama Sandrinna Michelle, Aktris Cantik yang Berselisih dengan sang Ibunda (Foto: IG Sandrinna)
A
A
A

JAKARTA - Sandrinna Michelle kembali menjadi topik perbincangan hangat setelah ibunya, Purwanti, mengungkap kekecewaannya terhadap sang putri di media sosial. Tidak hanya itu, Purwanti juga menantang Sandrinna untuk menemuinya.

“Gue tantang lu kalau mau datang ke sini. Ngopi, ngeteh bareng saya. Saya buka pintu ini lebar-lebar buat kamu kalau kamu berani menghadapi saya,” ucap Purwanti melalui live Instagram pribadinya, dikutip dari akun TikTok @akunartisviralhits pada Rabu (11/12/204).

Purwanti merasa kecewa dengan sikap Sandrinna yang tidak mau mendengarkan nasehatnya. Bukan kali pertama, sebelumnya Sandrinna juga pernah berselisih dengan Purwanti lantaran Sandrina diduga telah dicuci otak oleh kekasihnya, Junior Roberts pada akhir tahun 2023.

Perseteruannya dengan sang ibunda membuat warganet penasaran dengan kehidupan pribadi Sandrinna Michelle. Berikut biodata dan agama Sandrinna Michelle.

Biodata dan Agama Sandrinna Michelle, Aktris Cantik yang Berselisih dengan sang Ibunda
Biodata dan Agama Sandrinna Michelle, Aktris Cantik yang Berselisih dengan sang Ibunda

Biodata dan Agama Sandrinna Michelle

Sandrinna Michelle Skornicki atau yang akrab disapa Sandrinna Michelle merupakan seorang aktris dan model berdarah Jawa dan Amerika Serikat yang lahir di Lampung, 11 Januari 2007. Ayahnya bernama Mike Skornicki dan ibunya bernama Purwanti.

Sandrinna menganut agama Islam. Sandrinna merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Adiknya bernama Richelle Georgette Skornicki, yang kini mengikuti jejaknya dengan berkarier di industri hiburan tanah air.

Sandrinna memulai kariernya di industri hiburan sejak usia yang sangat belia, yaitu 3,5 tahun. Pada saat itu, ia mendapat tawaran untuk menjadi bintang iklan. Setelah beberapa tahun menjadi bintang iklan, Sandrinna melebarkan sayapnya ke dunia akting dengan membintangi serial televisi Bintang untuk Baim.

Punya bakat di bidang akting, Sandrinna pun melanjutkan kariernya di bidang akting dengan membintangi sejumlah serial televisi lainnya, seperti Nada Cinta, Ashiteru, Duyung, dan masih banyak lagi.

Tidak hanya serial televisi, Sandrinna juga bermain di beberapa film. Film pertama yang ia bintangi adalah This Is Cinta (2015). Pada saat itu, usianya yang baru menginjak 8 tahun. Sandrinna juga sempat membintangi film Surga yang Tak Dirindukan (2015) sebagai Nadia yang membuat namanya melambung.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/33/3112442/junior_roberts-LXOj_large.jpg
Junior Roberts Bicara soal Rencana Menikah dengan Sandrinna Michelle
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/33/3095889/ibunda_sandrinna_michelle-Kh81_large.png
Ibunda Sandrinna Michelle Curhat Merasa Seperti Babu untuk Anak-anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/33/3094513/sandrinna_michelle-PqsA_large.jpg
Beda dengan Sandrinna Michelle, Ibunda Puji Sifat Richelle Skornicki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190686//ammar_zoni-9fBj_large.jpg
Kronologi Petugas Lapas Temukan Sabu dan Ganja di Sel Ammar Zoni 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190620//ammar_zoni-j8ep_large.jpg
Momen Ammar Zoni Curi Pandang ke Dokter Kamelia saat Sidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190593//ammar_zoni-oFb7_large.jpg
Sidang di Jakarta, Ammar Zoni Ngebet Bertemu Dokter Kamelia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement