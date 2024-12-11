Biodata dan Agama Sandrinna Michelle, Aktris Cantik yang Berselisih dengan sang Ibunda

JAKARTA - Sandrinna Michelle kembali menjadi topik perbincangan hangat setelah ibunya, Purwanti, mengungkap kekecewaannya terhadap sang putri di media sosial. Tidak hanya itu, Purwanti juga menantang Sandrinna untuk menemuinya.

“Gue tantang lu kalau mau datang ke sini. Ngopi, ngeteh bareng saya. Saya buka pintu ini lebar-lebar buat kamu kalau kamu berani menghadapi saya,” ucap Purwanti melalui live Instagram pribadinya, dikutip dari akun TikTok @akunartisviralhits pada Rabu (11/12/204).

Purwanti merasa kecewa dengan sikap Sandrinna yang tidak mau mendengarkan nasehatnya. Bukan kali pertama, sebelumnya Sandrinna juga pernah berselisih dengan Purwanti lantaran Sandrina diduga telah dicuci otak oleh kekasihnya, Junior Roberts pada akhir tahun 2023.

Perseteruannya dengan sang ibunda membuat warganet penasaran dengan kehidupan pribadi Sandrinna Michelle. Berikut biodata dan agama Sandrinna Michelle.

Biodata dan Agama Sandrinna Michelle, Aktris Cantik yang Berselisih dengan sang Ibunda

Biodata dan Agama Sandrinna Michelle

Sandrinna Michelle Skornicki atau yang akrab disapa Sandrinna Michelle merupakan seorang aktris dan model berdarah Jawa dan Amerika Serikat yang lahir di Lampung, 11 Januari 2007. Ayahnya bernama Mike Skornicki dan ibunya bernama Purwanti.

Sandrinna menganut agama Islam. Sandrinna merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Adiknya bernama Richelle Georgette Skornicki, yang kini mengikuti jejaknya dengan berkarier di industri hiburan tanah air.

Sandrinna memulai kariernya di industri hiburan sejak usia yang sangat belia, yaitu 3,5 tahun. Pada saat itu, ia mendapat tawaran untuk menjadi bintang iklan. Setelah beberapa tahun menjadi bintang iklan, Sandrinna melebarkan sayapnya ke dunia akting dengan membintangi serial televisi Bintang untuk Baim.

Punya bakat di bidang akting, Sandrinna pun melanjutkan kariernya di bidang akting dengan membintangi sejumlah serial televisi lainnya, seperti Nada Cinta, Ashiteru, Duyung, dan masih banyak lagi.

Tidak hanya serial televisi, Sandrinna juga bermain di beberapa film. Film pertama yang ia bintangi adalah This Is Cinta (2015). Pada saat itu, usianya yang baru menginjak 8 tahun. Sandrinna juga sempat membintangi film Surga yang Tak Dirindukan (2015) sebagai Nadia yang membuat namanya melambung.