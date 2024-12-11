Beda dengan Sandrinna Michelle, Ibunda Puji Sifat Richelle Skornicki

JAKARTA – Ibunda Sandrinna Michelle, Purwanti, memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang dianggap membandingkan sikap dua anaknya, Sandrinna dan Richelle Skornicki. Purwanti menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud membandingkan kedua putrinya, meski sebelumnya ia sempat mengungkapkan kekecewaannya terhadap Sandrinna.

Purwanti menyebut bahwa selama ini Richelle, putri bungsunya, cenderung lebih mendengarkan nasihat dan arahannya sebagai ibu. Hal ini membuatnya bersyukur karena Richelle terbuka terhadap masukan untuk kebaikannya.

"Bukan berarti saya membandingkan anak pertama dan kedua. Tapi ketika saya memberikan arahan ke hal yang baik dan anak kedua saya mendengarkan, ya alhamdulillah. Itu berarti dia menerima masukan saya," ujar Purwanti melalui akun TikTok @infoartisviralhits, Rabu (11/12/2024).

Sebagai seorang ibu, Purwanti merasa memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan anak-anaknya jika melihat sesuatu yang tidak baik dalam perilaku mereka.

"Ketika anak melenceng sedikit, orang tua wajib mengingatkan, 'Nak, jangan seperti ini ya, itu tidak baik untukmu.' Itu yang saya katakan ke Richelle," tambahnya.

Purwanti menjelaskan bahwa ia selalu berbicara secara terbuka kepada Richelle ketika ada sesuatu yang dirasanya tidak baik untuk kehidupan putrinya. Menurutnya, Richelle selalu menerima masukan tersebut dengan lapang dada.

"Dia menurut kok, dia bisa menerima apa yang saya sampaikan. Kalau ada sesuatu yang saya rasa tidak baik, saya bilang, 'Ini nggak baik nih, Sel.' Dan dia mendengarkan," kata Purwanti.

Tahun lalu, hubungan Sandrinna dan Purwanti sempat menjadi sorotan. Sandrinna diduga terpengaruh oleh kekasihnya, Junior Roberts, hingga hubungan dengan ibunya menjadi tidak harmonis. Namun, Sandrinna telah memberikan klarifikasi terkait hal ini.