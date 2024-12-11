Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Tak Hanya Bernyanyi, Aruma Siap Ciptakan Alat Musiknya Sendiri

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |00:33 WIB
Tak Hanya Bernyanyi, Aruma Siap Ciptakan Alat Musiknya Sendiri
Tak Hanya Bernyanyi, Aruma Siap Ciptakan Alat Musiknya Sendiri (Foto: Ist)
JAKARTA - Aruma, penyanyi muda berbakat yang dikenal melalui lagu “Muak” serta bakatnya dalam merancang berbagai karya seni. Tak hanya fokus pada vokal dan lagu, ia kini menjelajahi dunia alat musik dan berencana menciptakan instrumen unik hasil kreasinya sendiri.

Setelah sukses berpartisipasi dalam serangkaian acara perayaan 40 tahun Vivere Group, Aruma kembali mencuri perhatian dengan turut meramaikan peluncuran gitar inovatif yang terbuat dari rotan dan kulit kayu kelapa.

Gitar ini merupakan hasil kolaborasi antara brand Impera dan Vivere, yang mengusung konsep keberlanjutan dan keunikan dalam setiap detail desainnya.

Tak Hanya Bernyanyi, Aruma Siap Ciptakan Alat Musiknya Sendiri
Tak Hanya Bernyanyi, Aruma Siap Ciptakan Alat Musiknya Sendiri

Hubungan dekat Aruma dengan Impera telah membuka peluang baru bagi dirinya untuk terus berkembang. Dengan belajar lebih banyak dari pemilik Impera, ia ingin memaksimalkan karyanya di masa depan.

Kini, Aruma tengah mempersiapkan langkah besar dalam perjalanan karirnya melalui tugas akhir yang ia kerjakan.

Dalam proyek tersebut, ia berencana untuk menciptakan sebuah alat musik unik, yang menjadi manifestasi dari perpaduan antara kreativitas, kecintaannya terhadap musik, dan eksplorasi desain yang mendalam.

