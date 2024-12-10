Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Ungkap Nama Lengkap dan Makna di Balik Nama Baby Lily

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |14:01 WIB
Raffi Ahmad Ungkap Nama Lengkap dan Makna di Balik Nama Baby Lily
Raffi Ahmad Ungkap Nama Lengkap dan Makna di Balik Nama Baby Lily (Foto: IG Raffi Ahmad)
A
A
A

JAKARTA Raffi Ahmad akhirnya membuka rahasia di balik nama lengkap anak ketiganya, yang akrab disapa Baby Lily. Meski sudah dikenal publik dengan nama Lily, ternyata nama itu sama sekali tidak muncul dalam nama panjang resmi sang buah hati.

Bayi perempuan berusia satu tahun ini merupakan anak adopsi dari pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Nama lengkap yang diberikan kepada Baby Lily adalah Ranaima Malika Raudia Andara.

Uniknya, Raffi Ahmad memutuskan untuk tidak menyematkan nama “Ahmad” di belakang nama anak ketiganya. Sebagai gantinya, mereka memilih nama “Andara”. Nama ini memiliki makna khusus, yaitu perpaduan nama Raffi dan Nagita, sekaligus merujuk pada kawasan tempat tinggal mereka di Andara.

Raffi Ahmad Ungkap Nama Lengkap dan Makna di Balik Nama Baby Lily
Raffi Ahmad Ungkap Nama Lengkap dan Makna di Balik Nama Baby Lily

"Andara itu karena dia hadir di Andara, jadi anak Nagita dan Raffi. Gitu," ungkap Raffi Ahmad saat ditemui di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Senin (9/12/2024).

Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai inspirasi di balik nama Ranaima Malika Raudia Andara, Raffi memilih untuk tidak memberikan jawaban.

Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat membagikan momen manis bersama Baby Lily di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, ia memposting foto Baby Lily bersama ibu mertuanya, Rieta Amilia.

“Ranaima Malaika ❤️ Tieta,” tulis Raffi di akun Instagram @raffinagita1717 pada Selasa (10/12/2024).

Dalam kesempatan lainnya, Raffi juga mengungkapkan perasaan cintanya yang mendalam kepada anak adopsinya itu.

"Sayang banget sama perempuan kecil ini. Siapa coba namanya dia?! Dia bukan sedarah, tapi dia sejiwa dan senyawa denganku. Ya Allah, jagakanlah dia selalu.," ucapnya penuh haru.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180184/raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-S8DV_large.jpg
Raffi Ahmad Bawa Fahmi Bo ke Rumah Sakit, Tanggung Semua Biaya Perawatan hingga Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178925/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-Ei1G_large.jpg
Kata Raffi Ahmad soal Rumor Kehamilan Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement