JAKARTA – Raffi Ahmad akhirnya membuka rahasia di balik nama lengkap anak ketiganya, yang akrab disapa Baby Lily. Meski sudah dikenal publik dengan nama Lily, ternyata nama itu sama sekali tidak muncul dalam nama panjang resmi sang buah hati.

Bayi perempuan berusia satu tahun ini merupakan anak adopsi dari pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Nama lengkap yang diberikan kepada Baby Lily adalah Ranaima Malika Raudia Andara.

Uniknya, Raffi Ahmad memutuskan untuk tidak menyematkan nama “Ahmad” di belakang nama anak ketiganya. Sebagai gantinya, mereka memilih nama “Andara”. Nama ini memiliki makna khusus, yaitu perpaduan nama Raffi dan Nagita, sekaligus merujuk pada kawasan tempat tinggal mereka di Andara.

"Andara itu karena dia hadir di Andara, jadi anak Nagita dan Raffi. Gitu," ungkap Raffi Ahmad saat ditemui di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Senin (9/12/2024).

Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai inspirasi di balik nama Ranaima Malika Raudia Andara, Raffi memilih untuk tidak memberikan jawaban.

Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat membagikan momen manis bersama Baby Lily di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, ia memposting foto Baby Lily bersama ibu mertuanya, Rieta Amilia.

“Ranaima Malaika ❤️ Tieta,” tulis Raffi di akun Instagram @raffinagita1717 pada Selasa (10/12/2024).

Dalam kesempatan lainnya, Raffi juga mengungkapkan perasaan cintanya yang mendalam kepada anak adopsinya itu.

"Sayang banget sama perempuan kecil ini. Siapa coba namanya dia?! Dia bukan sedarah, tapi dia sejiwa dan senyawa denganku. Ya Allah, jagakanlah dia selalu.," ucapnya penuh haru.