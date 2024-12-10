Mengulik Peran Chris Evans di Film Avengers: Doomsday

LOS ANGELES - Setelah muncul sebagai cameo di Deadpool & Wolverine, Chris Evans tampaknya masih merindukan dunia film superhero. Peran sebagai Johnny Storm dirasa belum cukup untuk memuaskan keinginannya tersebut.

The Hollywood Reporter telah mengkonfirmasi bahwa Chris Evans akan kembali terjun ke Marvel Cinematic Universe sekali lagi untuk Avengers: Doomsday.

Meskipun belum ada informasi resmi mengenai peran yang akan dimainkan oleh Chris Evans di film Avengers: Doomsday, dengan adanya konsep Multiverse yang diperkenalkan di Marvel Cinematic Universe, tidak menutup kemungkinan bagi Chris Evans akan kembali memerankan sosok Steve Rogers atau Captain America.

Kembalinya Chris Evans tentu semakin meningkatkan antusiasme para penggemar, mengingat sebelumnya Robert Downey Jr., pemeran Iron Man, juga diumumkan kembali ke semesta MCU sebagai Doctor Doom.

Film yang dijadwalkan tayang pada 1 May 2026 ini juga akan kembali digarap oleh Russo Brothers, menandai kembalinya duo sutradara ini ke Marvel Studios setelah kesuksesan Infinity Saga.

Dengan kembalinya Russo Brothers di film Avengers: Doomsday dan Avengers: Secret Wars, serta konfirmasi keterlibatan Chris Evans dan Robert Downey Jr. dalam proyek tersebut, para penggemar Marvel kini memiliki harapan besar untuk menyaksikan kebangkitan kembali MCU yang sempat dianggap telah mengalami kemunduran di Phase 4.

Kemunculan Chris Evans di film terbaru MCU tentu semakin memicu kegembiraan penggemar, mengingat dirinya adalah salah satu veteran MCU.

Chris Evans memulai debutnya sebagai Steve Rogers dalam film Captain America: The First Avenger yang dirilis pada 2011. Evans pertama kali terpilih untuk peran tersebut pada Maret 2010, setelah sebelumnya menolak tawaran beberapa kali.