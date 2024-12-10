Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Mengulik Peran Chris Evans di Film Avengers: Doomsday

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |07:08 WIB
Mengulik Peran Chris Evans di Film Avengers: Doomsday
Mengulik Peran Chris Evans di Film Avengers: Doomsday (Foto: Marvel)
A
A
A

LOS ANGELES - Setelah muncul sebagai cameo di Deadpool & Wolverine, Chris Evans tampaknya masih merindukan dunia film superhero. Peran sebagai Johnny Storm dirasa belum cukup untuk memuaskan keinginannya tersebut.

The Hollywood Reporter telah mengkonfirmasi bahwa Chris Evans akan kembali terjun ke Marvel Cinematic Universe sekali lagi untuk Avengers: Doomsday.

Meskipun belum ada informasi resmi mengenai peran yang akan dimainkan oleh Chris Evans di film Avengers: Doomsday, dengan adanya konsep Multiverse yang diperkenalkan di Marvel Cinematic Universe, tidak menutup kemungkinan bagi Chris Evans akan kembali memerankan sosok Steve Rogers atau Captain America.

Mengulik Peran Chris Evans di Film Avengers: Doomsday
Mengulik Peran Chris Evans di Film Avengers: Doomsday

Kembalinya Chris Evans tentu semakin meningkatkan antusiasme para penggemar, mengingat sebelumnya Robert Downey Jr., pemeran Iron Man, juga diumumkan kembali ke semesta MCU sebagai Doctor Doom.

Film  yang dijadwalkan tayang pada 1 May 2026 ini juga akan kembali digarap oleh Russo Brothers, menandai kembalinya duo sutradara ini ke Marvel Studios setelah kesuksesan Infinity Saga.

Dengan kembalinya Russo Brothers di film Avengers: Doomsday dan Avengers: Secret Wars, serta konfirmasi keterlibatan Chris Evans dan Robert Downey Jr. dalam proyek tersebut, para penggemar Marvel kini memiliki harapan besar untuk menyaksikan kebangkitan kembali MCU yang sempat dianggap telah mengalami kemunduran di Phase 4.

Kemunculan Chris Evans di film terbaru MCU tentu semakin memicu kegembiraan penggemar, mengingat dirinya adalah salah satu veteran MCU.

Chris Evans memulai debutnya sebagai Steve Rogers dalam film Captain America: The First Avenger yang dirilis pada 2011. Evans pertama kali terpilih untuk peran tersebut pada Maret 2010, setelah sebelumnya menolak tawaran beberapa kali.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3179953/chris_evans-Y3tb_large.jpg
Aktor Captain America Chris Evans Resmi Jadi Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/206/3094108/chris_evans-Ahb4_large.jpg
Comeback, Chris Evans Dipastikan Hadir di Avengers: Doomsday
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/33/2880890/fakta-alba-baptista-istri-chris-evans-yang-beda-usia-16-tahun-GihuYUxxAA.jpg
Fakta Alba Baptista, Istri Chris Evans yang Beda Usia 16 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/33/2880692/chris-evans-resmi-menikahi-alba-baptista-F6w6DWpxqC.jpg
Chris Evans Resmi Menikahi Alba Baptista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/16/33/2766229/profil-alba-baptista-aktris-asal-portugal-kekasih-chris-evans-8xZJUfGygq.jpg
Profil Alba Baptista, Aktris Asal Portugal Kekasih Chris Evans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/15/33/2765240/so-sweet-chris-evans-bagikan-potret-mesra-dengan-pacar-di-momen-valentine-EWm2r96uwZ.jpg
So Sweet, Chris Evans Bagikan Potret Mesra dengan Pacar di Momen Valentine
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement