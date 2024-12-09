Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Banding Ditolak, Andre Taulany dan Erin Masih Berstatus Suami Istri 

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |19:29 WIB
Banding Ditolak, Andre Taulany dan Erin Masih Berstatus Suami Istri 
Banding Ditolak, Andre Taulany dan Erin Masih Berstatus Suami Istri  (Foto: IG Andre Taulany)
A
A
A

JAKARTA - Banding Andre Taulany terkait perceraiannya dengan Rien Wartia Trigina alias Erin Taulany yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banten resmi ditolak. Hal ini membuat status mereka masih sah secara hukum sebagai pasangan suami istri. 

Humas Pengadilan Agama Tigaraksa, Ummi Azma, mengaku pihaknya sudah menerima putusan tersebut. Katanya, putusan banding PTA Banten memperkuat putusan yang dikeluarkan PA Tigaraksa.

Banding Ditolak, Andre Taulany dan Erin Masih Berstatus Suami Istri
Banding Ditolak, Andre Taulany dan Erin Masih Berstatus Suami Istri

"Sudah turun dan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Agama Banten menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa (menolak banding Andre)," ujar Ummi melalui pesan singkat Senin (9/12/2024). 

Terkait hal itu, Ummi Azma menegaskan jika hingga kini tak ada perceraian yang terjadi antara Andre dan Erin. Adapun status mereka sampai sekarang masih sah sebagai suami istri.

