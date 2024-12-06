Biodata dan Agama Yati Pesek, Seniman Senior yang Dilecehkan Gus Miftah

JAKARTA - Biodata dan Agama Yati Pesek, seniman senior yang dilecehkan Gus Miftah. Interaksi Yati dan Miftah itu terjadi saat pertunjukan wayang kulit pimpinan Ki Warsano di Yogyakarta, pada 5 Maret 2022.

Kala itu, Gus Miftah melontarkan deretan kata tak pantas pada seniman 72 tahun tersebut. Seperti mengatai Yati Pesek dengan sebutan bajingan, PSK, hingga kadaluarsa.

Selorohan Gus Miftah itu kembali memancing kegaduhan di media sosial. Hingga akhirnya sang pendakwa memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Profil Yati Pesek

Yati Pesek lahir dengan nama Suyati di Yogyakarta, pada 8 Agustus 1952. Ia berasal dari keluarga seniman. Ayahnya seorang pengrawit dan ibunya seorang penari. Yati diketahui menganut agama Islam.