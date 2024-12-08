5 Artis Kalah di Pilkada 2024, Vicky Prasetyo Sampai Gugat ke MK

JAKARTA - Deretan artis kalah di Pilkada 2024 menunjukkan bahwa ketenaran di dunia hiburan tidak selalu menjamin kemenangan dalam dunia politik.

Hasil perhitungan suara para artis ini jauh tertinggal dari para pesaingnya. Kekalahan ini menjadi bukti bahwa kampanye dan strategi politik menjadi kunci utama meraih kemenangan.

5 Artis Kalah di Pilkada 2024

1.Kris Dayanti

Kris Dayanti dan Kresna Dewanaya mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu dalam Pilkada 2024. Namun hasil rekapitulasi KPU menunjukkan, Kris Dayanti dan Kresna hanya mendulang 26.234 suara atau sekitar 20,10 persen.

Artis Kalah di Pilkada 2024. (Foto: Krisdayanti/Instagram/@rezazrumamakeup)

Hasil itu kalah jauh dari Nurochman & Heli Suyanto yang berhasil memenangkan kontestasi dengan 50,32 persen atau 65.684 suara. Sementara Firhando & Rudi mendulang 38.610 suara atau 29,58 persen.

2.Vicky Prasetyo

Artis kalah di Pilkada 2024 lainnya adalah Vicky Prasetyo. Dia bersama Suwendi mencalonkan diri sebagai calon Bupati/Wakil Bupati Pemalang. Namun data KPUD Pemalang menunjukkan Vicky & Suwendi kalah telak.

Artis Kalah di Pilkada 2024. (Foto: Instagram/Vicky Prasetyo)

Vicky & Suwendi hanya meraih 19,39 persen atau 121.158 suara. Mansur Hidayat & Bobby Dewantara mendulang 36,10 persen atau 224.503 suara. Sedang Widiyantoro & Nurkholes keluar sebagai pemenang dengan 44,51 persen atau 278.043 suara.

Menariknya, Vicky Prasetyo tak terima dengan hasil itu dan menggugat hasil Pilbup Pemalang ke Mahkamah Konstitusi, pada 6 Desember 2024.

3.Ronal Surapradja

Ronal Surapradja mendampingi Jeje Wiradinata di Pilgub Jawa Barat 2024. Hasil akhir rekapitulasi KPU memang baru dirilis pada Senin (9/12/2024). Namun hasil quick count menunjukkan Jeje & Ronal kalah telak dibanding pesaingnya.

Artis Kalah di Pilkada 2024. (Foto: Instagram/Ronal Surapradja)

Jeje & Ronal hanya mendulang 9,48 persen suara. Sementara Deddy Mulyadi & Erwan Setiawan mendapat 60,58 persen suara. Dua pasangan lainnya, Ahmad Syaikhu & Ilham Akbar serta Acep & Gita masing-masing meraih 19,8 persen dan 10,14 persen suara.