Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Kalah di Pilkada 2024, Vicky Prasetyo Sampai Gugat ke MK

Novita Melieyana , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |22:33 WIB
5 Artis Kalah di Pilkada 2024, Vicky Prasetyo Sampai Gugat ke MK
5 Artis Kalah di Pilkada 2024, Vicky Prasetyo Sampai Gugat ke MK. (Foto: Instagram/Vicky Prasetyo)
A
A
A

JAKARTA - Deretan artis kalah di Pilkada 2024 menunjukkan bahwa ketenaran di dunia hiburan tidak selalu menjamin kemenangan dalam dunia politik. 

Hasil perhitungan suara para artis ini jauh tertinggal dari para pesaingnya. Kekalahan ini menjadi bukti bahwa kampanye dan strategi politik  menjadi kunci utama meraih kemenangan. 

5 Artis Kalah di Pilkada 2024

1.Kris Dayanti

Kris Dayanti  dan Kresna Dewanaya mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu dalam Pilkada 2024. Namun hasil rekapitulasi KPU menunjukkan, Kris Dayanti dan Kresna hanya mendulang 26.234 suara atau sekitar 20,10 persen.

Krisdayanti
Artis Kalah di Pilkada 2024. (Foto: Krisdayanti/Instagram/@rezazrumamakeup)

Hasil itu kalah jauh dari Nurochman & Heli Suyanto yang berhasil memenangkan kontestasi dengan 50,32 persen atau 65.684 suara. Sementara Firhando & Rudi mendulang 38.610 suara atau 29,58 persen. 

2.Vicky Prasetyo

Artis kalah di Pilkada 2024 lainnya adalah Vicky Prasetyo. Dia bersama Suwendi mencalonkan diri sebagai calon Bupati/Wakil Bupati Pemalang. Namun data KPUD Pemalang menunjukkan Vicky & Suwendi kalah telak.

Vicky Prasetyo
Artis Kalah di Pilkada 2024. (Foto: Instagram/Vicky Prasetyo)

Vicky & Suwendi hanya meraih 19,39 persen atau 121.158 suara. Mansur Hidayat & Bobby Dewantara mendulang 36,10 persen atau 224.503 suara. Sedang Widiyantoro & Nurkholes keluar sebagai pemenang dengan 44,51 persen atau 278.043 suara.

Menariknya, Vicky Prasetyo tak terima dengan hasil itu dan menggugat hasil Pilbup Pemalang ke Mahkamah Konstitusi, pada 6 Desember 2024. 

3.Ronal Surapradja

Ronal Surapradja mendampingi Jeje Wiradinata di Pilgub Jawa Barat 2024. Hasil akhir rekapitulasi KPU memang baru dirilis pada Senin (9/12/2024). Namun hasil quick count menunjukkan Jeje & Ronal kalah telak dibanding pesaingnya.

Ronal Surapradja (IG)
Artis Kalah di Pilkada 2024. (Foto: Instagram/Ronal Surapradja)

Jeje & Ronal hanya mendulang 9,48 persen suara. Sementara Deddy Mulyadi & Erwan Setiawan mendapat 60,58 persen suara. Dua pasangan lainnya, Ahmad Syaikhu & Ilham Akbar serta Acep & Gita masing-masing meraih 19,8 persen dan 10,14 persen suara.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/33/3189955//prilly_latuconsina-Mqsi_large.jpg
Momen Prilly Latuconsina Kondangan di Nikahan Fans, Jadi Kejutan Tak Terduga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/33/3189733//justin_bieber-gQ2q_large.jpg
Nostalgia! Justin Bieber Kunjungi Lokasi Syuting MV Baby usai 15 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189685//davina_karamoy-znwL_large.jpg
Davina Karamoy Siap Tempuh Jalur Hukum usai Dituding Selingkuh dengan Mantan Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189643//davina_karamoy-TPGt_large.jpg
Ternyata, Perselingkuhan Davina Karamoy dan Mantan Menteri sempat Dispill Istri Sah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189617//tiffany_young_dan_byun_yo_han-63Bq_large.jpg
Tiffany SNSD dan Byun Yo Han Pacaran, Bakal Nikah Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189588//davina_karamoy-kQJB_large.jpg
Heboh, Davina Karamoy Dituding Jadi Wanita Simpanan Mantan Menteri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement