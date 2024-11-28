Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vicky Prasetyo Duga Ada Politik Uang di Balik Kekalahannya Jadi Bupati Pemalang

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |19:30 WIB
Vicky Prasetyo Duga Ada Politik Uang di Balik Kekalahannya Jadi Bupati Pemalang
Vicky Prasetyo Duga Ada Politik Uang di Balik Kekalahannya Jadi Bupati Pemalang. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Vicky Prasetyo gagal Bupati Pemalang setelah kalah dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang digelar serentak, pada 27 November 2024.

Vicky mencalonkan diri sebagai Bupati Pemalang Jawa Tengah bersama Mochamad Suwendi sebagai calon wakilnya. Mereka bersaing dengan Anom Widiyantoro dan Nurkholes dan Mansur Hidayat dan Mohammad Bobby Dewantara.

Setelah mendapatkan perolehan suara paling rendah, Vicky Prasetyo pun meminta maaf sekaligus berterima kasih kepada team dan warga yang telah mendukungnya. 

"Terima kasih untuk semua team pendukung dan warga Pemalang. Maaf, saya belum bisa membawa Pemalang dalam kemenangan dan membawanya lebih baik,” ujarnya seperti dikutip dari postingan Instagram pribadinya, pada Kamis (28/11/2024).

Menariknya, Vicky Prasetyo juga menyindir sejumlah oknum yang diduga melakukan serangan fajar dengan membagi-bagikan uang untuk membeli suara masyarakat.

Vicky Prasetyo
Vicky Prasetyo Duga Ada Politik Uang di Balik Kekalahannya Jadi Bupati Pemalang, (Foto: YouTube)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/33/3090057/ayu_ting_ting-iMAx_large.jpg
Ayu Ting Ting Nyoblos di Pilkada 2024, Berharap Macet Kota Depok Bisa Ditangani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/33/3090043/el_rumi-o3ju_large.jpg
El Rumi Nyaris Batal Nyoblos di Pilkada Jakarta karena Hal Sepele
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/33/3187207//vicky_prasetyo-4g9o_large.jpg
Insanul Fahmi Nangis Perselingkuhannya Terkuak, Vicky Prasetyo: Kalau Nakal Jangan Cengeng!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/33/3170697//kalina_oktarani_dan_vicky_prasetyo-szhj_large.jpg
Vicky Prasetyo Minta Kalina Oktarani Move On darinya: Setop Jual Air Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement