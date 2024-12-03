Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kris Dayanti Minta Maaf Kalah di Pilkada 2024, Megawati: Jangan Putus Asa

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |17:05 WIB
Kris Dayanti Minta Maaf Kalah di Pilkada 2024, Megawati: Jangan Putus Asa
Kris Dayanti Minta Maaf karena Kalah di Pilkada 2024, Megawati: Jangan Putus Asa. (Foto: Instagram/@krisdayantilemos)
A
A
A

JAKARTA - Kris Dayanti bertemu Megawati, Ketua Umum PDI-P di resepsi pernikahan anak perempuan mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Andika Perkasa yang digelar di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, pada 1 Desember 2024.

Dalam video yang diunggahnya di Instagram, Kris Dayanti tampak mendatangi dan mencium tangan Megawati. Dia kemudian terdengar mengatakan, “Ibu, maaf ya. Saya belum berhasil menang (di pemilihan Calon Wali Kota Batu, Jawa Timur).” 

Mendengar permintaan maaf Kris Dayanti, Megawati pun langsung memberikan semangat kepada ibu empat anak tersebut. Dia menduga, ada kecurangan di balik kekalahan sang penyanyi.

“Jangan putus asa dulu. Kan pada curang. Kita lihat saja nanti,” ujar Ketua Umum PDI-P tersebut seperti dikutip dari unggahan video Kris Dayanti di Instagram, pada Selasa (3/12/2024). 

Berdasarkan data hitung cepat, Kris Dayanti dan Kresna Dewanata meraih 20,8 persen suara. Sementara pasangan Nurochman-Heli mendulang 50,5 persen dan pasangan Firhando-Rudi dengan 28,8 persen.

