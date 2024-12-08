Jenazah Aktor Joshua Pandelaki Dimakamkan Hari Ini

Aktor Joshua Pandelaki meninggal dunia di usia 65 tahun. Bintang film Kuasa Gelap itu mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Fatmawati pada Sabtu 7 Desember pukul 12.42 WIB

Melansir dari Instagram Teater Koma, Jenazah Joshua Pandelaki disemayamkan di Rumah Duka RS Fatmawati. Ibadah penghiburan telah dilaksanakan di malam hari pukul 19.00 WIB.

Rencananya Ibadah pelepasan digelar hari ini, Minggu (8/12/2024) pukul 15.00 WIB. Jenazah Joshua Pandelaki akan dimakamkan di TPU Menteng Pulo sekira pukul 16.30 WIB.

Kabar duka ini pertama kali diketahui dari unggahan aktor Lukman Sardi. Menurut informasi terakhir dari Lukman Sardi, Joshua Pandelaki meninggal dunia akibat serangan jantung.

"Sejauh info yang saya dapat, serangan jantung (penyebabnya)," ujar Lukman Sardi saat dihubungi lewat pesan singkat.

Dia membagikan potret kenangan saat menjalani proses syuting film bersama mendiang Joshua. Lukman pun menuliskan pesan belasungkawa dan mengungkap perasaan duka yang mendalam.

"Foto ini pernah saya post sebelumnya.. hari ini saya sengaja mempost foto ini lagi. Saya ingin mengucapkan selamat jalan dan selamat beristirahat dengan damai di sisi Tuhan buat seseorang sahabat saya Mas Joshua Pandelaki," ujar Lukman Sardi dikutip dari unggahan Instagram pribadinya.