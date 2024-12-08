5 Drama Populer Song Hye Kyo

JAKARTA - Drama populer Song Hye Kyo yang membawanya menjadi salah satu aktris papan atas di Korea Selatan. Ditunjang visual yang menawan, sang aktris juga memiliki kualitas akting yang ciamik.

Sejak debut pada 1995, dia telah memikat banyak penggemar drama Korea dengan beragam peran ikoniknya. Dalam artikel ini, Okezone akan menyuguhkan deretan drama populer sang aktris di layar kaca.

Drama Populer Song Hye Kyo. (Foto: Netflx)

1.Endless Love

Sebagian besar penggemar Song Hye Kyo mungkin mulai jatuh cinta pada sosoknya saat membintangi drama Endless Love atau Autumn in My Heart, pada 2000. Drama melodrama klasik ini menjadi titik awal kesuksesan Song Hye Kyo di dunia akting.

Drama Populer Song Hye Kyo. (Foto: Endless Love/KBS)

Nielsen Korea mencatat, drama ini mendulang rating 46,1 persen saat dirilis KBS pada 2000. Kisahnya tentang Eun Soo (Song Hye Kyo) yang tumbuh di keluarga kaya yang sangat menyayanginya.

Namun hidupnya berubah setelah mengetahui, dia tertukar saat masih bayi. Eun Soo pun harus meninggalkan keluarga kayanya dan menjalani hidup miskin yang membuatnya sakit-sakitan.

2.Full House

Drama populer Song Hye Kyo berikutnya adalah Full House. Saat tayang di KBS, pada 2004, drama yang dibintanginya bersama Rain itu, sukses membukukan rating di angka 42 persen.

Drama Populer Song Hye Kyo. (Foto: Full House/KBS)

Drama itu, berkisah tentang Ji Eun (Song Hye Kyo) seorang penulis yang harus kehilangan rumahnya karena sahabatnya. Dia pun terpaksa tinggal bersama seorang artis terkenal, Young Jae (Rain) di rumah tersebut.

Awalnya, hubungan mereka penuh dengan pertikaian dan kebencian. Namun seiring waktu, keduanya justru saling jatuh cinta. Drama ini dipenuhi dengan momen lucu dan manis yang menggambarkan dinamika unik antara keduanya.

3.Descendants of the Sun

Drama Populer Song Hye Kyo. (Foto: Descendants of the Sun/KBS)

Popularitas Song Hye Kyo kembali berkibar ketika berperan sebagai dokter cantik dalam drama karya Kim Eun Sook, Descendants of the Sun. Drama itu bahkan mendulang rating sebesar 38,8 persen saat tayang pada 2016.

Drama Descendants of the Sun bercerita tentang dokter Yoo Si Jin (Song Hye Kyo) yang jatuh cinta pada seorang tentara bernama Dae Young (Song Joong Ki). Mereka kembali dipertemukan di daerah konflik penuh bahaya.

Dalam drama ini, penonton disuguhkan dengan beragam momen dramatis yang menggugah emosi serta pengorbanan yang harus dilakukan untuk mempertahankan cinta dalam kondisi yang tidak ideal.