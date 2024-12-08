Cerita More on Mumbles Terlibat Kolaborasi di Combo Tur Biru Baru dan Und Bodevan

JAKARTA - Grup musik More on Mumbles turut memeriahkan rangkaian combo tour Biru Baru dan Und Bodevan yang digelar di Yogyakarta pada 1 Desember lalu.

Tur ini mengusung konsep kolaborasi musik yang menarik, menghadirkan momen istimewa dan penampilan yang intens.

Awan, salah satu personel More on Mumbles, berbagi cerita tentang keterlibatan mereka dalam acara ini.

"Awalnya, kami dihubungi oleh Amerta Playground (manajemen Und Bodevan) untuk berkolaborasi. Saat pertemuan, dijelaskan bahwa konsepnya adalah kolaborasi, di mana satu band akan mengiringi tiga musisi. Band pengiring ini juga berperan sebagai Music Director, yang dipercayakan kepada Mas Rhesa," ungkapnya.