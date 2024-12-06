Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hana Hanifah Bungkam Usai Diperiksa Polisi Terkait Kasus Korupsi DPRD Riau

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |00:15 WIB
Hana Hanifah Bungkam Usai Diperiksa Polisi Terkait Kasus Korupsi DPRD Riau
Hana Hanifah Bungkam Usai Diperiksa Polda Riau Terkait Kasus Korupsi. (Foto: Hey Stories)
PEKANBARU - Hana Hanifah menjalani pemeriksaan kasus dugaan korupsi Surat Perjalanan Dinas (SPPD) DPRD Riau di Direktorat Reskrimsus Polda Riau, pada Kamis (5/12/2024). 

Hana memenuhi panggilan Polda Riau dengan mengenakan hijab dan baju panjang berwarna hitam. Sang selebgram menjalani pemeriksaan cukup panjang, dari pagi hingga sore. 

Setelah diperiksa, Hana Hanifah keluar dari ruang penyidik bersama seorang perempuan. Mereka langsung berjalan menuju lift dengan langkah terburu-buru. 

Hana Hanifah
Hana Hanifah Bungkam Usai Diperiksa Polda Riau Terkait Kasus Korupsi. (Foto: Hey Stories)

Tak ada penjelasan mendetail yang diberikan sang selebgram terkait keterlibatannya dalam kasus korupsi DPRD Riau tersebut. Dia hanya meminta awak media untuk tidak memaksanya.

“Saya turun dulu. Maaf ya, sekali lagi maaf. Lebih baik teman-teman tanya penyidik saja,” katanya sambil terus berjalan masuk ke dalam lift. 

Kasus SPPD fiktif memerlukan data kerugian negara dari BPKP. Pasalnya, ada data hotel dan tiket pesawat semasa pandemi COVID-19 yang perlu diverifikasi ulang. 

Polisi masih terus menggali kasus ini karena terdapat indikasi laporan perjalanan dinas fiktif anggota DPRD yang diduga merugikan negara miliaran rupiah.*

