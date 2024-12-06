Lesti Kejora Ngidam Unik, Petik Mangga Langsung dari Pohon

DEPOK – Lesti Kejora memiliki permintaan unik selama kehamilan anak keduanya. Kali ini, istri Rizky Billar menginginkan pengalaman memetik mangga langsung dari pohonnya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Rizky Billar, yang mengaku heran dengan keinginan-keinginan unik istrinya selama masa kehamilan.

"Waktu itu dia pengin banget metik mangga langsung dari pohonnya, tapi mangga itu ditanam dulu," ujar Rizky saat ditemui di kawasan Andara, Depok, belum lama ini.

Sebagai suami, Rizky berusaha keras memenuhi keinginan Lesti selama kehamilannya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya percaya pada mitos orang tua zaman dulu, yang mengatakan bahwa keinginan ibu hamil yang tidak terpenuhi bisa berdampak pada kondisi anak.