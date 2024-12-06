Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rizky Billar Khawatir Lesti Kejora Kecewa Jika Anaknya Bukan Perempuan

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |14:01 WIB
Rizky Billar Khawatir Lesti Kejora Kecewa Jika Anaknya Bukan Perempuan
Rizky Billar Khawatir Lesti Kejora Kecewa Jika Anaknya Bukan Perempuan (Foto: IG Billarr)
A
A
A

DEPOK Rizky Billar mengungkapkan rasa khawatirnya jelang kelahiran anak kedua Lesti Kejora, yang kini telah memasuki usia tujuh bulan kehamilan. Kekhawatirannya bukan soal kesehatan, melainkan soal kemungkinan sang istri merasa kecewa jika jenis kelamin bayi mereka tidak sesuai dengan harapannya.

Lesti, yang saat ini berusia 25 tahun, begitu yakin anak kedua mereka adalah perempuan meskipun dokter belum memberikan konfirmasi. Keyakinan tersebut membuat Lesti antusias menyiapkan perlengkapan bayi, mulai dari pakaian hingga mendekor ulang kamar bayi dengan tema serba pink.

“Persiapannya sudah banyak. Kemarin aku sempat beli kebutuhan dasar seperti baju bayi, dalaman, baju tidur, dan jumpsuit. Semua bernuansa warna pink, perempuan. Bahkan wallpaper kamar juga sudah diganti jadi warna pink,” ujar Lesti saat ditemui di kawasan Andara, Depok.

Lesti Kejora Hamil Anak Kedua Sempat Sembunyikan dari Rizky Billar
Rizky Billar Khawatir Lesti Kejora Kecewa Jika Anaknya Bukan Perempuan

Sebagai suami, Rizky Billar merasa bertanggung jawab untuk menjaga kebahagiaan Lesti, termasuk memastikan ia tidak kecewa jika harapannya tidak terwujud. Pasangan ini memang memutuskan untuk tidak mengetahui jenis kelamin bayi mereka lebih awal demi memberikan kejutan saat kelahiran.

“Iya, gimana ya, kalau ternyata anaknya laki-laki, terus bajunya sudah beli warna perempuan, masa saya yang disuruh pakai?” canda Billar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177538/rizky_billar_dan_lesti_kejora-g5qJ_large.jpg
Rizky Billar Tanggapi Kritik Netizen soal Kehamilan Ketiga Lesti Kejora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/33/3157341/rizky_billar-OFIf_large.jpg
Dukungan Rizky Billar untuk Lesti Kejora yang Terseret Kasus Pelanggaran Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/33/3131495/rizky_billar-YS4R_large.jpeg
Rizky Billar Kenang Jasa Hotma Sitompul: Salah Satu Pengacara Terbaik di Negeri Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/33/3125684/rizky_billar-xe9F_large.jpg
Timnas Indonesia vs Bahrain, Rizky Billar: Harapan Itu Masih Ada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/206/3096199/rizky_billar-KAHf_large.jpeg
Intip Kocaknya Rizky Billar dan Adul di Film Amin Tanpa Iman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/33/3096187/rizky_billar-Zuzw_large.jpeg
Rizky Billar Pamer Foto USG Anak Kedua, Bentuk Hidung Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement