Rizky Billar Khawatir Lesti Kejora Kecewa Jika Anaknya Bukan Perempuan

DEPOK – Rizky Billar mengungkapkan rasa khawatirnya jelang kelahiran anak kedua Lesti Kejora, yang kini telah memasuki usia tujuh bulan kehamilan. Kekhawatirannya bukan soal kesehatan, melainkan soal kemungkinan sang istri merasa kecewa jika jenis kelamin bayi mereka tidak sesuai dengan harapannya.

Lesti, yang saat ini berusia 25 tahun, begitu yakin anak kedua mereka adalah perempuan meskipun dokter belum memberikan konfirmasi. Keyakinan tersebut membuat Lesti antusias menyiapkan perlengkapan bayi, mulai dari pakaian hingga mendekor ulang kamar bayi dengan tema serba pink.

“Persiapannya sudah banyak. Kemarin aku sempat beli kebutuhan dasar seperti baju bayi, dalaman, baju tidur, dan jumpsuit. Semua bernuansa warna pink, perempuan. Bahkan wallpaper kamar juga sudah diganti jadi warna pink,” ujar Lesti saat ditemui di kawasan Andara, Depok.

Sebagai suami, Rizky Billar merasa bertanggung jawab untuk menjaga kebahagiaan Lesti, termasuk memastikan ia tidak kecewa jika harapannya tidak terwujud. Pasangan ini memang memutuskan untuk tidak mengetahui jenis kelamin bayi mereka lebih awal demi memberikan kejutan saat kelahiran.

“Iya, gimana ya, kalau ternyata anaknya laki-laki, terus bajunya sudah beli warna perempuan, masa saya yang disuruh pakai?” canda Billar.