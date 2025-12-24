Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Momen Panggung JakCloth 2025 Diserbu Laron, Julian Kaisar: Ngeri Ketelen

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |20:30 WIB
Momen Panggung JakCloth 2025 Diserbu Laron, Julian Kaisar: <i>Ngeri</i> Ketelen
Jakcloth 2025
A
A
A

JAKARTA - Momen unik terjadi saat grup musik Juicy Luicy tampil di panggung regular show JakCloth 2025 hari pertama di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (24/12/2025). Siapa sangka, Julian Kaisar dkk diganggu kawanan laron yang terbang di bawah sorot lampu panggung.

Dari pantauan di lokasi, Julian Kaisar dkk naik panggung tepat pada puku 18.30 WIB. Para penonton pun langsung hitseris begitu melihat sang idola.

Band asal Bandung, Jawa Barat itu membuka penampilan lewat Malapetaka. Mereka berhasil menyita ratusan penonton JakCloth 2025 melalui irama pop jazz dalam lagu tersebut.

Juicy Luicy melanjutkan aksi panggungnya dengan membawakan tembang Terlalu Tinggi. Kali ini, mereka memilih menurunkan tempo permainan untuk mengundang nyanyian para penonton dengan lirik yang puitis.

"Tepuk tangan buat korban sakit hati disini," kata Julian Kaisar di sela penampilannya pada Rabu (24/12/2025).

